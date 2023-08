Manuela Obrador como candidata a gobernación en un evento de Zoé Robledo

Este sábado el director del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoé Robledo Aburto realizó un evento en donde reunió a todos sus seguidores entre ellos grupos de red ciudadana que se habían creado durante su postulamiento para gobernador, en ese evento asistió Manuela Obrador Narváez junto con el presidente municipal Carlos Morales Orsoe.

El evento tuvo lugar en el rancho "La Terna", ahí la diputada Manuela Obrador se comprometió a representar dignamente las estructuras robledistas y defender al partido y la integridad de la gente en Chiapas.

El evento tuvo lugar en el rancho "La Terna" / Foto: Zoé Robledo

En un encuentro de simpatizantes de Zoé Robledo, ella destacó la importancia de mantener viva la esperanza y la transformación en Chiapas, mientras que Zoé Robledo llamó a mantener viva la esperanza y a salir a construir un nuevo Chiapas, sosteniendo que este momento marca el principio de una nueva batalla.

Robledo pidió a Manuela Obrador y Carlos Morales caminar juntos para encontrarse con la gente y defender los ideales. Carlos Morales se comprometió a no fallarle al movimiento del Porvenir y a abanderar el obradorismo en Chiapas.

“Hoy me siento con más compromiso, porque me está dando el ejemplo Zoé. No me equivoqué, por eso estoy contenta de estar aquí. Tenemos que defender a Chiapas. No podemos permitir que nos vuelvan a saquear. Chiapas no aguantaría seis años más con rufianes, robándonos todo nuestro patrimonio y el de nuestro hijos”, dijo Manuela Obrador.

Ante miles de chiapanecos y chiapanecas que este fin de semana se reunieron para respaldar su decisión de seguir al frente de la transformación en salud, Zoé Robledo dijo: “por eso le pedimos a Manuelita Obrador y Carlos Morales que los dos, en equipo, salgan a caminar, salgan a encontrarse con la gente. Somos el mejor equipo porque pensamos en una forma distinta de hacer política, luchamos por principios, ideales y no por cargos”.

Asimismo la diputada abundó que esta en un proyecto en el que cree ya que hay gente buena y consciente, así como la certeza de estar con un hombre recto, honesto (Zoé Robledo), quien la invitó al proyecto.

“El se va a cuidar la salud en la Patria grande, porque la Patria es primero, pero nosotros no vamos a dejar que regresen los mismos saqueadores. Con dignidad vamos a asumir este compromiso porque tenemos a Zoé Robledo que nos dio una gran lección, porque no es sólo repetir la Cuarta Transformación: para ser de este movimiento los hechos cuentan.”

Manuela Obrador destacó la articulación de un movimiento auténticamente obradorista en Chiapas, surgido del convencimiento real de hombres y mujeres de buena voluntad que quieren transformar su realidad y hacer que Chiapas nunca más vuelva a estar al último de la fila del desarrollo.

Finalmente, la lideresa morenista se comprometió a representar con dignidad estas estructuras, a defender al partido, la integridad de la gente, la dignidad y la esperanza en el Porvenir iniciada en el estado por Zoé Robledo.