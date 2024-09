Marcelo Toledo defiende a Morena en el Congreso; reformas buscan el bienestar ciudadano

El diputado local Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, rechazó las acusaciones de que su partido, Morena, esté avasallando en el Congreso de la Unión. Afirmó que la representación actual es resultado de la expresión ciudadana en las urnas durante las elecciones del 2 de junio.

"Es la voluntad del pueblo expresada el 2 de junio, cuando casi 36 millones de votos se emitieron a favor de la presidencia de la República. Esos votos le han dado al partido la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Estamos a un senador de alcanzar la mayoría calificada. La verdad es que hemos respetado la ley siempre", declaró Toledo Cruz.

El diputado, quien proviene del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del movimiento lopezobradorista, recordó las dificultades que enfrentó su partido en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, cuando, según él, se les habría robado la presidencia. Aseguró que el trabajo actual de Morena está enfocado en el beneficio del pueblo.

Toledo Cruz también abordó el tema del contrapeso y la oposición, señalando que estos asuntos deben ser revisados por quienes no hicieron bien su trabajo y enfrentaron el rechazo ciudadano. Enfatizó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona partidos políticos, no coaliciones, y defendió que Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México no tienen una sobre representación.

El legislador explicó que la suma de estas tres fuerzas políticas ha logrado una mayoría calificada que permitirá realizar reformas a la Constitución, incluyendo una reforma al Poder Judicial Federal. Aseguró que las reformas propuestas están orientadas a mejorar la justicia y a abordar problemas como la administración de los fondos de retiro de los trabajadores y la evasión fiscal por parte de algunas élites empresariales.

Toledo Cruz concluyó afirmando que no hay revanchismos por parte de Morena. En su lugar, el partido está comprometido a tomar decisiones que beneficien a la sociedad. En particular, mencionó la propuesta de que el Sistema de Afores sea manejado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en lugar de entidades financieras privadas, y destacó la necesidad de una justicia más pronta y expedita.

Finalmente, el diputado subrayó que, aunque existen críticas, las acciones de su partido están enfocadas en responder a las necesidades de la ciudadanía y en mejorar la justicia y la equidad en el país.

