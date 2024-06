CNTE Marcha en Tuxtla Gutiérrez para exigir soluciones a sus demandas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcha en Tuxtla Gutiérrez para pedir a los gobiernos federal y estatal soluciones a sus demandas, este día se retoman las mesas de diálogo a nivel nacional y estatal, en las que el reclamo del magisterio es respuesta inmediata, expuso el profesor Esteban Moreno Torres, integrante de la Comisión Política Estatal.

Abundó en conferencia de prensa que la demanda es la abrogación de la reforma educativa realizada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Reactivación de la Caja de Ahorro y Fondo de Ahorro y Beneficio Social, reactivación de las plazas congeladas, activación de unas cinco mil plazas, pago de pensiones en salario mínimo y no en Unidad de Medida y Actualización, seguridad en los centros de trabajo, principalmente en la Sierra y Frontera de Chiapas.

Confirmó que en las negociaciones en la mesa de diálogo con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, estará también presente el gobernador electo, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, y que para el magisterio podría ser de beneficio, ya se hizo entrega de un documento del magisterio en los cierres de campañas y esperamos seguir trabajando de aquí en adelante con el nuevo gobierno.

Por otra parte, dijo que en la mesa de negociación estará el reclamo de justicia para la maestra que fue cesada en la región Sierra tras salir de su centro de trabajo por inseguridad para ella y su familia y derivado de ello presentó problemas de salud y falleció, se exige que no quede impune, es lamentable que la autoridad haya actuado de manera incorrecta al darle de baja, se tiene que abordar en la mesa de negociación, y como este seguramente hay otros casos.

Este día es solo una marcha al zócalo de Tuxtla Gutiérrez, no hay paro, ni plantón, la demanda es respuesta al pliego de peticiones entregado a nivel federal aunque en Chiapas no lo recibieron, queremos la instalación de la bilateralidad, porque hasta ahora la Secretaría de Educación cualquier convocatoria no realiza de manera unilateral, mientras que el gobierno federal acepta la bilateralidad en las convocatorias para cambios y ascensos del magisterio en el estado, abundó Esteban Moreno.





El magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inició concentración a partir de las ocho de la mañana en la fuente Diana Cazadora en el boulevard Angel Albino Corzo y Andrés Serra Rojas en el oriente de Tuxtla Gutiérrez, para caminar hacia la plaza central de la capital de Chiapas para demandar soluciones a sus peticiones. Algunos profesores llegaron en taxi, otros en camionetas particulares.

En el punto de encuentro llegaron primero los comerciantes de sombreros, gorras, paraguas, pañuelos, algunos vendieron bien, otros no tanto, pero todos lograron colocar algo de su mercancía que traen directamente de la Ciudad de México. Otros negocios fueron los tacos, tortas, quesadillas, las aguas frescas, policías estatales también llegaron a partir de las ocho de la mañana para guiar el tráfico vehicular.

