Marcha el magisterio en demanda por seguridad para alumnos y docentes

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizó una manifestación motorizada en Tuxtla Gutiérrez, para demandar la atención a sus demandas encaminadas a mejorar las condiciones generales de trabajo, como garantizar la seguridad en salud para los docentes y alumnos del sistema educativo frente a la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19), afirmó uno de los voceros, Víctor López Puerto.

En “La Pochota” salida de Tuxtla Gutiérrez a la carretera panamericana, punto salida de la caravana hacia la “Calzada Diana la Cazadora”, que enlaza con la autopista a San Cristóbal de Las Casas, enfatizó que desde el 24 de septiembre el magisterio realiza sus actividades virtuales con responsabilidad en atención a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Dijo que los docentes regresan a las clases presenciales hasta que las autoridades federales y estatales garanticen la seguridad para los maestros y alumnos, lo que está en juego es la vida y por parte del magisterio no se actuará con irresponsabilidades.

Tienen que garantizarnos la preservación de la vida, no estamos pidiendo otra cosa, por nuestra parte no hemos parado actividades desde el inicio del ciclo escolar 2020-2021, como padre de familia no voy a enviar a mis hijos a las escuelas a clases presenciales en medio del riesgo.

No debemos apresurarnos a regresar de manera presencial a las aulas, no se debe actuar con irresponsabilidad, la protección de los estudiantes está en manos de los padres de familia y de los docentes, por parte de la organización sindical exigimos garantías en materia de salubridad.

López Puerto expuso que el magisterio está en la mejor disposición del regreso a clases presenciales siempre y cuando se garantice la protección, un alto número de trabajadores de la educación tienen más de 20 años de servicio, por lo tanto, muchos están en la edad de riesgos frente a la pandemia.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Dijo por otra parte, que con la secretaría de Educación Pública existen siete mesas de trabajo para la atención a sus demandas, para lo que esperan voluntad política del titular Esteban Moctezuma Barragán, para la atención de prestaciones, seguridad social, libertad de presos, pagos de deudas, regularización de la cadena de cambios, bilateralidad en las soluciones.

Otra demanda, afirmó López Puerto, el fortalecimiento a la caja de ahorro de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha beneficiado a más de 40 mil trabajadores, es nuestro derecho la protección de nuestros ingresos.