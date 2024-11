Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá marchan en Tuxtla Gutiérrez

Para recordar la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá marcharon la tarde de este martes 26 de noviembre desde el Parque Bicentenario por la avenida central hasta la 13 Poniente de la capital, con destino a la plaza central de la capital de Chiapas para recordar la desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero el 26 de septiembre de 2014.

Durante la caminata por la avenida central para llegar a la plaza de Tuxtla Gutiérrez, comentaron que este 26 de septiembre se cumplen 10 años de injusticia, de dolor para las familias que aún no saben dónde están sus hijos, de lucha exigiendo la aparición con vida de nuestros 43 camaradas.

Estudiantes de la Normal Mactumactzá exigen la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Insisten en que el tiempo pasa, pero la lucha sigue viva, la exigencia a las instituciones sigue permanente, es por ello que dejamos en claro al gobierno de México que no nos vamos a callar, que no nos vamos a cansar hasta que no nos regresen con vida a nuestros 43 hermanos de la Normal de Ayotzinapa.

Expresan que se trata de 43 sueños los que fueron arrebatados, 43 familias destrozadas, 43 maestros que jamás llegaron a sus aulas, 43 vidas que hasta el día de hoy no conocemos su paradero, pues la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, 43 compañeros de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos sin que hasta ahora se conozca la verdad.

Estudiantes de Chiapas alzan la voz para exigir la verdad sobre la desaparición de sus compañeros / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Llegaron al Parque de la Juventud para caminar desde la 13 Poniente por la avenida central hasta la plaza central de la capital de Chiapas, en el poniente de la capital. El reclamo es para exigir la aparición con vida de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

