Familiares de César Cantú marchan para exigir aparición de él y su hijo

Estar tarde familiares de César Cantú y César Emiliano hijo y esposo de María de Lourdes Espinosa Castillejos marcharon en Tuxtla Gutiérrez, partiendo desde el parque Chiapasionate, hasta el Palacio de Gobierno, para exigir la devolución con vida de los César quien se dedicaba a la mecánica.

Los hechos ocurrieron el 01 de agosto cunado hombres a bordo de camionetas llegaron al taller mecánico ubicado en la 16 Norte Poniente colonia Niño de Atocha. Con sufrimiento y llanto en los ojos Espinosa Castillejos asegura que su esposo César y su hijo del mismo nombre eran buenas personas quienes no se merecían esto.

Familia hace llamado a los tres niveles de gobierno para ayudar a su localización / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

"Yo estoy segura que esto es una equivocación, y a las personas que lo tienen yo les ruego con el corazón en la mano, que los regresen vivos, por que así se los llevaron y ellos no tenían problema con nadie," dijo María de Lourdes.

César resntaba un taller en la dirección mencionada, su hijo se encontraba ahí porque quiere dedicarse al mismo oficio, y estudia eso, mencionó que; "mi esposo salio a trabajar normal, como todos los días, mi hijo se fue a un curso de verano, salió del curso y se fue al taller, mi hijo regresaba después y después mi marido, porque así lo habíamos decidido, porque no le tenemos miedo a nada."

Ya se cumplieron las 72 horas y hasta el momento la Fiscalía General del Estado no les ha comentado nada, ni a su esposa, ni a ningún familiar. Espinosa Castillejos asegura que no conocía tanto a sus amigos, solo a dos de ellos, por lo que no tiene indicios de nada, así como hasta ahora no ha recibido ninguna llamada para rescate, tampoco tenían amenazas.

"Estaba hablando por teléfono con mi esposo y derrepente me corto la llamada y le llame y le marque porque ya no me contestaba, y no me contestó, en ese momento entré a Facebook, y precisamente me apareció un video y me alumbraba el oxxo y la calle del taller, yo le mande el video para que lo viera, porque el estaba ahí, pero nunca me imagine que el era la persona," argumento la esposa.

Mientras tanto la hermana de César Cantú, y abuelita del menor pide que los liberen, hasta el momento ella no sabe que han dicho las autoridades, ya que sus otras hermanas son las que se han encargado de ver la situación. Sobre su nieto dijo que era un joven tranquilo y respetuoso, que no se metía con nadie, por lo que ruega que los regresen sanos y salvos.

Finalmente pidel al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas que meta las manos en el asunto y puedan dar con el paradero de estas dos personas, suplicando a las personas que se los llevaron qué no les hagan daño y los regresen con vida.

