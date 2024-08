¡Exigen ver cámaras de vigilancia! Familiares de desaparecidos crean marcha en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez.- Aproximadamente 200 personas se manifestaron de manera pacífica desde el Puente de Colores al Parque Central y se posicionaron a las afueras del Palacio de Gobierno de la capital chiapaneca para exigir la pronta aparición con vida de Ladislao de Jesús Velasco y Gabriel Hernández Jiménez desaparecidos desde el 30 de julio del 2024, así como la de Karen Michelle, quien fue vista por última vez el pasado 2 de agosto de 2024.

Frida Berenice Hernández, familiar de Gabriel Hernández Jiménez y Ladislao de Jesús Velasco Gómez relatan que ambos desaparecieron desde el 30 de julio en el municipio de Chiapa de Corzo, sumando ya 9 días sin saber de su paradero. Hasta el momento las familia no tiene indicios que indiquen el motivo de su desaparición.





"Ellos desaparecieron el 30 de julio del presente año, hasta hoy en día no sabemos nada, llevan nueve días desaparecidos. No tenemos nada hasta el momento" declaró la joven.

Señaló que hasta el momento las autoridades no han tenido avances en cuanto al paradero de Gabriel y Ladislao, menciona que hasta este momento la denuncia se mantiene como registro de atención sin elevarse a carpeta de investigación. Asimismo se han negado a obtener las cámaras de vigilancia para tener indicios de hacia dónde se los llevaron.

"No han hecho nada, ni siquiera lo han elevado a carpeta de investigación, solo lo tomaron como registro, solicitamos las cámaras que nosotros requerimos para dar con alguna pista de ellos, no nos los han dado. Igual solicitamos el rastreo de los celulares y no lo han hecho" dijo Frida Berenice.

Entre los manifestantes también se unieron familiares de Karen Michelle Taua López, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 2 de agosto del presente año. En entrevista declaró que ambas familias se unieron y organizaron esta marcha para meter presión a las autoridades y poder recibir una respuesta favorable sobre sus familiares desaparecidos.

También se unieron familiares de Karen Michelle Taua López / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas





Dicha marcha, caracterizada por la vestimenta blanca de los participantes y globos del mismo color, comenzó en el puente de colores, un punto icónico de la ciudad, y concluyó en el parque Central. Durante el recorrido por el Boulevard Belisario Domínguez, los manifestantes portaron pancartas con las fotos de Gabriel, de 51 años, y Ladislao, de 25 años, acompañadas de mensajes que exigían justicia y una búsqueda más efectiva por parte de las autoridades.

La marcha culminó en el parques central, donde los participantes, acompañados por lonas y pancartas con mensajes de justicia, realizaron un mitin y un llamado a las autoridades a redoblar esfuerzos para dar con la localización de las personas. Además hicieron un enérgico llamado al Dr. Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, para que tome cartas en el asunto y realice acciones para disminuir los índices de peligrosidad.