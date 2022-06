Marcha LGBTIQ+ si se llevará a cabo pese a lluvias, ya se preparan

Este sábado 11 de junio se llevará a cabo la primera fecha importante del mes del orgullo para los simpatizantes del movimiento LGBTIQ+ en Tuxtla Gutiérrez, el evento comenzará a la altura del parque bicentenario el cual será el punto de reunión y cambiarán la típica marcha por una caravana para incluir vehículos y así estar seguros de cualquier tipo de fenómeno, se espera una gran afluencia y es que hasta las autoridades ya comenzaron a prepararse para liberar el tránsito en ese día.

La planeación de la primera caravana correspondiente al movimiento LGBTIQ+ para celebrar el mes del orgullo en la capital ya comenzó, este sábado se dará el primer banderazo de salida para todas las que se tienen programado y se espera que cuente con bastantes personas quienes asistirán en carro partiendo del parque bicentenario con rumbo al parque central en donde también se hará una pequeña marcha a pie que culminará en el parque de la fuerza área (16 poniente) de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Tuxtla Gutiérrez será la que arrancará en cuanto a las fechas de la caravana por lo que se espera gran afluencia de gente, incluso en las plantaciones semanales de la policía de tránsito tenían este evento agendado para que estén vigilando el tránsito y así no provocar un accidente debido a los numerosos carros que se esperan en la avenida central de la ciudad.

Este sábado se dará el primer banderazo de salida de la primera caravana correspondiente al movimiento LGBTIQ+ para celebrar el mes del orgullo / Foto: Joselin Zamora

Los integrantes del movimiento afirmaron que será un evento pacifico pues su intención es demostrar que ya no viven con miedo y son libres de ser como son.

“No habrá caos, no habrá destrozos, solo queremos que vean que somos libres, que somos iguales y que más gente se dé cuenta de eso para que no tengan miedo de salir, miedo de ser escuchados y sobretodo que no tengan miedo de ser como en realidad son, se espera mucha gente para el evento” Alex Kan, integrante al movimiento LGBTIQ+.

El punto de reunión será a las 10:30 para comenzar a salir en punto de las 11:00 AM de este sábado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.