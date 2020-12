Marcha magisterio, SNTSA sección 50 y normalistas

Integrantes del magisterio de la Sección 7 e integrantes del Sindicato de la Sección 50 de Trabajadores de la Salud, además de estudiantes normalistas, marchan hoy, para manifestar su respaldo al líder estatal de la SNTE.

Esto en el marco de la reunión que estará realizando Pedro Gómez Bahamaca, integrante y líder de la sección 7 en Chiapas y quién estará en la Ciudad de México, en una mesa de diálogo que se abrió con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

También se están manifestado sobre el tema del regreso a clases, y señalaron que dicha situación que se espera el inicio de clases, esto de acuerdo a la declaración del secretario de educación federal, quién señaló que el próximo enero se podría dar el regreso voluntario, manifestaron que si no existen las garantías, tanto para los maestros, padres y alumnos, esto no será posible.

Además demandaron que para el posible regreso a clases deben existir todas las condiciones sanitarias y se deben establecer los filtros necesarios y las medidas pertinentes para garantizar que no habrá contagios, si esto no sucede, ellos no van a regresar a clases.