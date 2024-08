Marchan para exigir la aparición con vida de Karen Michelle

Tuxtla Gutiérrez.- Cerca de 100 personas marcharon la tarde de este miércoles del Parque 5 de Mayo al Parque Central para exigir la pronta aparición con vida de Karen Michelle Taua López, quien está desaparecida desde el pasado viernes 2 de agosto del 2024. Familiares denunciaron la sospecha de dos personas, mismas que se han negado a declarar ante las autoridades.

Lee más: Localizan a Rosario, quien desapareció luego de asistir a una graduación en Tuxtla

Lizet Tahua, hermana mayor de la desaparecida declaró que la sospecha tiene de dos personas, quienes estuvieron junto a Karen tiempo antes de no saber más de ella. Se trata de una mujer y un hombre de identidades reservadas, mismos que se reunieron con Karen momentos antes de su desaparición.

Las autoridades aún no han tenido avances sobre la desaparición de la menor / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

"Tenemos dos sospechas, los dos sospechosos son dos amigos que se han negado a rendir su declaración. Los hemos buscado, a la amiga la sacaron de la ciudad al día después de que mi hermana estaba desaparecida, no habían subido ni una publicación a las redes sociales y a la chica ya la habían subido de la ciudad" dijo la hermana de la desaparecida.

La hermana señaló que quedó con ambos de comer en el centro comercial "Plaza Crystal" a las 14:00 horas del día viernes. Karen se comunicó con su familia para avisar que ya estaba reunida con sus amigos rumbo a dicho lugar, sin embargo los familiares notaron un tono de voz temeroso, pero no decidieron actuar.

Hasta el momento las autoridades no han tenido avances en la investigación sobre la desaparición de la menor de edad, por lo que la familia exigió el rápido actuar para dar con el paradero de Karen Michelle de 17 años de edad.

Policiaca Padre e hijo trabajaban en taller mecánico y son llevados a la fuerza en Tuxtla

"Pedimos justicia por la menor Karen Michelle Tahua López, lleva seis díasde desaparecida y hasta el momento los gobernantes no nos saben dar ninguna razón de ella, queremos que la sociedad meta presión para que nos den razón (...) hoy es mi hermana, mañana puede ser la de cualquier otro. Los gobernantes no hacen nada para luchar contra una desaparecida, hasta día de hoy las autoridades no nos dan razón sobre qué pasó con Michelle" señaló Lizet.

Por último, la hermana cerró con un mitin en la explanada del Parque Central, frente al Palacio de Gobierno, exigiendo la pronta aparición de Karen Michelle, así como una mayor eficiencia de las autoridades en las investigaciones ya que a seis días de desaparecida no tienen rastro de ella.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️