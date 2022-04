Marcha por feminicidios termina de manera pacífica en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez.- De manera pacífica culminó la marcha para exigir justicia por Debanhi y por todos los feminicidios que se han llevado a cabo en México, el recorrido fue corto pero las personas que se dieron cita sorprendieron a propios y extraños y es que más de 500 mujeres marcharon desde el parque bicentenario hasta el parque central en donde culminaron tapizando las paredes del palacio de gobierno.

En punto de las 16 horas cientos de mujeres se dieron cita en la explanada del parque bicentenario ahí comenzaron a reunirse de a poco y antes de arrancar con la manifestación dejaron carteles en las conocidas letras de “Tuxtla” que marcaban todas aquellas mujeres que no han sido encontradas todavía, algunos casos son tan antiguos que la búsqueda ha sido parada y como muestra de respeto demostraron que ellas aún no olvidan y siguen luchando por todas aquellas que ahora no pueden.

Lamentablemente la violencia de género que invade todo el país no ha disminuido / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

Una vez comenzada la marcha los negocios de la capital chiapaneco brindaron apoyo a las féminas; entre agua para que se refresquen y el uso de sus instalaciones para cualquier necesidad fueron de las cosas que los locales que se encontraban en esa dirección dieron para mostrar su apoyo. Ellas contestaron de la misma manera pues no hubo daños en ninguno de los establecimientos y todo fue saldado en únicamente tráfico.

Al llegar al Palacio de Gobierno ubicado en el parque central las lideres de los distintos movimientos comenzaron a dialogar con las personas; una de ella fue Katia Ariadne quien comentó sobre la importancia de salir cada que sea necesario pues la violencia de género continúa y esperan que algún día no tengan que volver a hacerlo pues será ahí cuando no se hable de feminicidios.

“Si volvimos a salir debido a que lamentablemente la violencia de género que invade todo el país no ha disminuido, las acciones que están tomando no son las correctas y ojalá algún día hablemos de que no tendremos que volver a marchar”.

Al final de las pláticas las féminas comenzaron a tapizar un mural con mensajes entre los que destacaban los mensajes de “Justicia para todas"