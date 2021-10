Marchan estudiantes de la Mactumactzá en Tuxtla Gutiérrez

Alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá marcharon la tarde de este sábado en Tuxtla Gutiérrez, tras congregarse en el Parque de la Juventud, para hacer público una vez más, el repudio a los hechos violentos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco en la Ciudad de México, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

Decenas de alumnos marcharon tras congregarse en el Parque de la Juventud/ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La concentración de los jóvenes inició desde las tres de la tarde, para hacer patente la molestia que a 53 años del asesinato de estudiantes, sigue vigente la exigencia de justicia, se mantiene el odio contra los actos de injusticia y el clamor de una educación integral, laica, gratuita y obligatoria, con el acceso a plazas automáticas para egresados de escuelas normales.

"Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar, por un gobierno honesto, campesino y popular", arengaban los estudiantes durante la avenida central poniente hasta llegar a la plaza central. "Ni con tanques, ni metrallas, la Mactu no se calla".





"Nosotros también tenemos sueños e ilusiones, como aquel 2 de octubre de 1968, pero en aquel momento prefirieron usar las balas que resolver los problemas, las demandas y las exigencias, el clamor es de justicia, libertad, paz, un cambio democrático, las necesidades son palpables ahora, pero las demandas siguen siendo ignoradas, la democracia no resuelve, solo es discurso" decían los oradores de la marcha.

"Ahora salimos no por gusto, si no por necesidad, la lucha es por el fortalecimiento de las escuelas normales de Chiapas y del país, nacimos para vencer, por la igualdad de derechos, no queremos balas, no queremos represión, queremos soluciones, pero que estas sean justas, no solo por lo que sucedió el 2 de octubre de 1968, sino por todos los desaparecidos, los reprimidos, por los feminicidios, por las injusticias", reiteraron los manifestantes.

Piden fortalecimiento a las escuelas normales de Chiapas y de México/ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El gobierno del PRI y los que han pasado no han cesado en cometer injusticias, en Chiapas la represión brutal la cometió el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, cuando detuvo a más de 130 estudiantes, cerró el internado de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, mientras que en Guerrero, la víctima fue la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, dónde siguen desaparecidos 43 estudiantes, en tanto prevalece la impunidad, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no se ve por dónde sea una realidad la cuarta transformación.