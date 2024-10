Marchan trabajadores del Poder Judicial Federal en Tuxtla por agresiones a compañeros

Trabajadores del Poder Judicial Federal pertenecientes al Vigésimo Circuito en Chiapas, marcharon la tarde de este viernes en Tuxtla Gutiérrez para condenar el ataque violento armado que sufrieron la mañana de este viernes 25 de octubre varias de sus compañeras en el norte oriente de la capital del estado.

A nombre de los manifestantes, Irma Monzón Velasco, leyó un documento de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de Distrito, en el que expresan su solidaridad con las servidoras públicas que fueron afectadas por los hechos violentos ocurridos este viernes en Tuxtla Gutiérrez.

La violencia en cualquiera de sus manifestaciones es inaceptable, pero en el contexto que estamos viviendo actualmente estos hechos cometidos directamente en contra de nuestras compañeras mujeres causa profunda preocupación e indignación, no deja de llamar nuestra atención que sucede en el Día Naranja de octubre, en el que como cada 25 se levanta nuestra voz para crear conciencia y exigir un alto anoa violencia contra las mujeres y las niñas.

Por ello, añadió Monzón Velasco, exigimos que cese la violencia ejercida en nuestra contra en cualquiera de sus manifestaciones, verbal, psicológica, económica, social, cibernética y física, tanto en el ámbito de lo privado como en el espacio público.

Irma Monzón Velasco, leyó un documento de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de Distrito / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Permaneceremos atentas que con motivo de estos hechos no se revictimice, ni se astigmatice a nuestras compañeras, mucho menos, se distorsionen los hechos acontecido con fines de deslegitimar su trabajo como mujeres al servicio de la justicia, exigió.

"No a la violencia, no a la violencia, no a la violencia, no a la violencia, no a la violencia, no a la violencia, señor gobernador ponga un alto a la violencia, señor gobernador ponga un alto a la violencia, señor gobernador ponga un alto a la violencia, señor gobernador ponga un alto a la violencia", eran los grupos de las y los manifestantes.

Otra de las oradores pidió que se sancione a los responsables, este acontecimiento se situa en medio del delicado acontecimiento político que sufre y que se vive por la caída del Estado de Derecho y por la inseguridad que sufre cada rincón del país, sin que el Estado Mexicano se haga responsable, pedimos a las autoridades que haya uso de la fuerza pública para combatir a la delincuencia, no para confundir a mujeres inocentes por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado.

Nueve de cada diez mujeres son víctimas de violencia y no vamos a callar la agresión de las autoridades que tienen la obligación de cuidarnos, no agredirnos, exigimos a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades correspondientes a qué se pronuncien al respecto, pidiendo una disculpa pública a las compañeras víctimas de la agresión armada.

Es falso, dijo, que las compañeras tuvieran orden de aprehensión, es falso que se hayan pasado el alto, es falso que hayan pasado algún retén, las compañeras no están vinculadas con algún órgano criminal, son trabajadores del Poder Judicial, fueron a una actividad altruista a la Clínica de la Mujer y al Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, exigimos una investigación, y castigo a los responsables.

