Más de 3 millones de electores podrán participar en Revocación de Mandato en Chiapas

En Chiapas existen avances sustantivos en la preparación de las actividades para la Revocación de Mandato del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, prevista para este domingo 10 de abril en el que estarán en posibilidades de decidir en las urnas 3 millones de 781 mil 631 electores, la planeación para el ejercicio democrático ha sido para todos los municipios divididos en 13 distritos electorales federales en los que se ha determinado mil 021 Unidades territoriales y la instalación de 2 mil 377 casillas que serían atendidas por 7 mil 131 ciudadanos, 3 ciudadanos por casa mesa directiva.

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) presidido por Gonzalo Rodríguez Miranda, ha avanzado en los preparativos, primero fue la insaculación de los 322 mil ciudadanos para la selección de los funcionarios de casillas, luego de visitarlos casa por casa, entregar la invitación y tener la aceptación, inició la capacitación, ahora ya están recibiendo la paquetería electoral que habrá de instalar el próximo domingo.

Son los capacitadores, asistentes y supervisores electorales distribuidos a partir de cada uno de los 13 Consejos Distritales del INE los responsables de llevar y entregar en los domicilios del presidente de la mesa directiva de casilla la paquetería, hasta ahora nadie ha rechazado el recargo tras la capacitación, este es el segundo día de entrega del material, las boletas que se distribuyen corresponden al número de ciudadanos inscritos en el Registro Federal de Electores.

Estarán en posibilidades de decidir en las urnas 3 millones de 781 mil 631 electores, los ciudadanos deberán ubicar su casilla de acuerdo con la sección electoral de su credencial / Foto: INE Chiapas

La paquetería electoral contiene las actas de escrutinio y cómputo que serán llenadas antes y al concluir la jornada electoral, papeletas, sellos, sobres, papelería, productos sanitarios, mamparas, esta jornada venidera será la primera en la historia de México, y tiene el propósito de consultar a la población si continúa o no en el cargo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, electo en los comicios del 1 de julio del 2018.

Habrá una papeleta para cada uno de los ciudadanos con credencial de elector en cada mesa directiva de casilla, indica la entidad federativa, el distrito electoral y el ejercicio democrático: “Revocación de Mandato”, periodo ordinario constitucional de mandato 2018-2024 y el votante podrá marcar una sola respuesta de su preferencia a la pregunta.

¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Luego aparecen dos cuadros, uno con la leyenda “Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza” y un segundo “Que siga en la presidencia de la república”.

Las 13 casillas especiales se ubicarán en el Parque Central de Palenque, Domo de la Cancha de Basquetbol de la Colonia Orizaba en Bochil, Presidencia Municipal de Ocosingo, Kiosko del Parque Central de Berriozábal, Plaza 31 de Marzo en San Cristóbal de Las Casas, Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo en Chiapa de Corzo, entrada al DIF en Tonalá, Escuela Preparatoria Comitán en Comitán de Domínguez, Universidad Valle del Grijalva en Tuxtla Gutiérrez, Escuela Primaria Francisco Indalecio Madero en Villaflores, Salón Sociocultural en Las Margaritas, Pérgola del Parque Bicentenario en Tapachula y Domo del Parque Central en Huehuetán.

De acuerdo con Rodríguez Miranda, este número de casillas es tan solo una tercera parte de las que se instalan en una elección constitucional, la calidad de la elección no merma por el poco presupuesto público, el ejercicio democrático no es nada menor, tiene la misma importancia que la elección del 1 de julio del 2018 en la que se eligió el presidente de México, López Obrador, todos los trabajos de la Revocación de Mandato en Chiapas podrían alcanzar un gasto de 50 o 60 millones de pesos.

Precisa que en los municipios ha logrado realizar las tareas propias de la consulta ciudadana, no ha habido problemas, “pero no se arriesgará al personal, donde no haya condiciones no vamos a ingresar, hasta ahora no hemos tenido problemas, respetaremos los derechos de las comunidades, sus sistemas propios de organización”.

¡La #RevocacionDeMandatoVa y va muy bien!

Estas son las CASILLAS ESPECIALES que se instalarán en #Chiapas para la #RevocaciónDeMandato.

RECUERDA que estas casillas son para las personas en tránsito fuera de su sección.

En Chiapas existe al menos unos 10 municipios con conflictos sociales, Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra, donde el pasado domingo 3 de abril no se instalaron casillas para la elección de miembros de ayuntamiento, Venustiano Carranza donde no se instalaron 25 casillas para la jornada electoral del domingo último, Altamirano donde existe un diferendo político entre grupos inconformes, que de acuerdo con las acusaciones, tienen que ver con las elecciones de junio del 2021, con la desaparición del ayuntamiento constitucional y el nombramiento del concejo municipal.

Asimismo, en Oxchuc no se ha resuelto el problema político electoral derivado de la falta de acuerdos para la elección de su ayuntamiento por sistemas normativos internos, este se interrumpió el 15 de diciembre del año pasado, se nombraron dos concejos municipales desde el Congreso del Estado, uno asumió el cargo, pero siguen las insatisfacciones entre los grupos sociales.

Pantelhó también padece inconformidad social por la inseguridad y la elección de sus autoridades, desapareció el ayuntamiento constitucional electo el 6 de junio del 2021 y el Congreso del Estado designó un concejo municipal, mientras que un grupo de personas reclama la aparición con vida de 18 personas, desde julio del 2021, al principio reclamaban 21.

En los municipios de Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama, siguen las diferencias políticas y sociales por un diferendo agrario, prevalecen acusaciones mutuas y agresiones por armas de fuego, lo mismo que en Tila prevalece un diferendo agrario entre comunidades, mientras que en San Cristóbal de las Casas sus habitantes denuncian un aumento de la inseguridad.

El Instituto Nacional Electoral aprobó extender la vigencia de las credenciales de elector que vencían en el 2021, continuarán siendo válidas hasta el 10 de abril para ser utilizadas en la jornada de Revocación de mandato, la ubicación de la casilla para los ciudadanos votantes en Chiapas será posible ubicar su sección electoral que está señalada en su credencial de elector, puede ubicarse la casilla en la página: https://ubicatucasilla.ine.mx/.

Además, la sociedad puede hacer consultas al INE sobre el ejercicio de la revocación de mandato al WhatsApp número 55 5809 73 00, y elegir la opción Revocación de Mandato. De acuerdo con la autoridad electoral, en la entidad las actividades van muy bien, cada consejo distrital electoral ha proveído la capacitación sustantiva a los ciudadanos que serán funcionarios de mesas directivas de casillas.