Más de dos mdp depositados por alumnos a una cuenta personal

Viridiana "N" directora de la preparatoria en el municipio de Bochil fue relevada de su cargo por no hacer los pagos de cien pesos exigidos a cada alumno para obtener su ficha de ingreso al nivel medio superior que requiere el Subsecretarío de Educación Estatal, Marco Antonio Morales Vázquez y el Director de Educación Media, Ing. Rafael Ovilla Álvarez, a través de su secretario particular Jorge de Paz.

Así lo dio a conocer Pedro Toledo de la Rosa, integrante del Consejo Central de Lucha de la Sección40 del CNTE-SNTE, quién dijo que son alrededor de 98 Preparatorias y Telebachilleratos en el estado y a todos los aspirantes se les ha exigido el pago se cien pesos por la ficha de admisión.













El Ineval no cobra esa cantidad, esa cantidad paso a cien pesos exigidos, que más o menos suman más de dos millones de pesos a cuenta de un particular.













Agregó que "en una reunión con el subsecretario ese fue el reclamo de todos los directores porque ellos tenían la instrucción de que todos deberían exigir cien pesos por ficha emitida y tendrían que depositarse a una cuenta en particular es decir no es una cuenta oficial de la Secretaría de Educación y en el caso de Bochil donde la compañera Viridiana, directora de la prepa en ese lugar al no cumplir con esa exigencia fue relevada del cargo el viernes pasado", afirmó.

En esa situación señala que están los directores con cierto temor "pues si no cumplen con las exigencias que su jefe inmediato les pide, pueden ser destituidos de sus cargos como directores o removidos del lugar o de su centro de trabajo, por eso ellos están pidiendo reunirse con la secretaria de educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa para informarle de lo sucedido pues, están casi seguros que ella desconoce este tema", enfatizó Toledo de la Rosa.

Para finalizar dijo que esta situación prevalece también en otros sistemas como el Telebachillerato y Preparatorias, por lo que invitó a los directores de estos centros educativos a que realicen la denuncia respectiva, pues son más de dos millones de pesos que están depositados en una cuenta no oficial de la autoridad educativa estatal.