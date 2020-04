Más de la mitad de locales artesanales son cerrados en Santo Domingo, Caridad y La Alameda

San Cristóbal de Las Casas.- A un 50 por ciento aproximadamente de locales cerrados es lo que ha ocasionado la baja en la presencia de turismo en el mercado de artesanías de Santo Domingo, La Alameda y Santo Domingo, informó Griselda Ruiz López, quien trabaja en este lugar desde hace más de 20 años.

La determinación de cerrar los locales explicó, se debe a las ventas nulas, pues los pocos que llegan obtienen lo suficiente para comer en el día, y no obtienen ganancias, con la aclaración que no se debe a que ellos teman por el COVID-19, sino la baja en afluencia y en consecuencia las ventas.

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Calculó son 850 locatarios los que se encuentran establecidos en la plaza Alameda y alrededor del templo de Santo Domingo, donde aproximadamente el 50 por ciento se encuentran cerrados y existe el temor de contagiarse de COVID-19.

“Esto también repercute en la economía de mujeres indígenas artesanas que son las que proveen mercancías, porque no hay salida de productos, prácticamente no hay turistas que son los que más compran, esto nos ha afectado bastante, no solo a los locatarios, sino lo que vienen también de comunidades”, dijo.

Comentó que ella trabaja con mujeres bordadoras, “pero no hay como sustentarlas a ellas porque o hay salida de mercancía, hay varios locales que están cerrados, casi la mitad, los que venimos abrir estamos con el temor de qué pasará, no hay venta, no hay turistas, a ver si sale para la comida”.

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Asimismo, declaró que pese a que envían productos a otros Estados de la República, la situación es la misma, ya que el COVID-19 también los está afectando, “entonces no podemos trabajar así, no estamos enviando mercancía, la economía está bastante baja y nos afecta a todos”.

“Lo que estamos haciendo es comprar víveres, frijol, maíz, hacemos comida en la casa, también hay temor de que nos contagiemos, pero estamos siguiendo las indicaciones de lavarse las manos, usar gel, es lo único que podemos hacer, venimos con temor porque ya hay casos de Coronavirus en San Cristóbal”, concluyó.

/BJ