Mascotas no son objetos, ten en cuenta esto antes de regalar una

Las mascotas parecen ser algo de moda, gatos tiernos o divertidos inundan las redes y son protagonistas de cientos de notas alrededor del mundo, historias de perros y sus actos heroicos o graciosos, también llenan los muros de Facebook de muchas personas, aparecen en Tik tok y hacen pensar que son lo más natural del mundo.

En efecto, una mascota es divertida, ayuda a atenuar la sensación de soledad, puede ayudar incluso cuando hay problemas como el caso de los perros lazarillos para débiles visuales, pero en realidad, tener una mascota, la que sea implica no sólo un momento divertido o bonito, también requiere por parte de su dueño un gran compromiso.





Muchas personas olvidan las responsabilidades que hay detrás de tener una mascota, el compromiso es por la vida entera del animalito en cuestión, se debe atender a sus necesidades de alimento, refugio, atención, educación, cuidado, salud, en fin, una serie de cosas que muchas personas no consideran por ello luego de navidad, algunos meses después incrementa el abandono de perros, gatos y otras mascotas.

Antes de regalar una mascota o adquirir una debes considerar lo siguiente:

1.-Piensa si la persona a quien vas a obsequiar la mascota está preparada para atenderla, no importa si es un pez, deberías considerar la edad de quien va a cuidar de esa mascota, si tienen la posibilidad económica de su manutención, el espacio que requiere, etc. Imagínate que a alguien que vive en un departamento de dos habitaciones en un tercer piso le regalas un Rottweiller, será injusto para el perro y para quien lo va a tener, quizá sería mejor un chihuahua, un cuyo, un pez, una tortuga, o tal vez incluso, sería mejor obsequiar un juguete o una prenda de vestir y no una mascota.

2.-Antes de dar la mascota de obsequio o adquirirla para ti, piensa en todo el tiempo de vida los perros suelen vivir al menos 10 años, mientras que la vida de un gato puede ir entre los 2 a los 10 años. ¿Realmente querrás ese compromiso por todo ese período de tiempo?

3.-Comida, cuidados, manutención en general. Mientras más caro, raro sea el ejemplar que adquieres u obsequias, más caro será mantener en buenas condiciones ¿Realmente vas a poder afrontar ese gasto o podrá hacerlo la persona a la que se lo das?

Ama y respeta incondicionalmente a tus mascotas ellos te lo agradecerán infinitamente/ Foto: Vesper Rivera | Diario del Sur

4.-Paciencia las mascotas también sufren estrés, también deben ser educadas sobre el lugar donde deberán realizar sus deposiciones, donde jugar, qué muebles pueden o no usar, algunos perros por estrés muerden los zapatos de sus dueños, rasgan las puertas, los gastos afilan sus uñas en los lugares más insospechados, sus pelos están en casi todos lados, sobretodo en su período de cambio de pelaje, en fin, ¿Realmente estarás dispuesta a tolerar todo eso y educarlo con paciencia? ¿Crees que quien recibirá la mascota podrá tener esa paciencia y cuidado?

5.-Afecto, las mascotas son seres sintientes, requieren mimos, paseos y tiempo para que juegues con ellas, ¿Realmente vas a poder dárselos? ¿Quién la va a recibir podrá dárselos? No se trata sólo de alimentarles bien, de darles un buen espacio, necesitan amor.

Como ves, tener una mascota es un compromiso muy fuerte, algunas de las cosas que requieren también son un gasto que puede afectar la economía familiar, como la esterilización por ejemplo, o medicinas si enferma.

Las mascotas parecen ser algo de moda, gatos tiernos o divertidos inundan las redes y son protagonistas de cientos de notas alrededor del mundo/ Foto: José Picazo | Diario del Sur

No des una mascota como darías un enorme oso de peluche, las mascotas son seres vivos que merecen el respeto de quien los tenga, una familia que les ame incondicionalmente y un hogar para vivir.

Finalmente, si ya lo pensaste bien y te decidiste por obsequiar o tener tu propia mascota, dale una segunda oportunidad a aquellas que ya se encuentran en refugios, te sorprendería lo agradecidas que son esas hermosas criaturas que sólo esperan por una familia que les ame.