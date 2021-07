Mascotas ya no estarán indefensas, así planean protegerlas en Chiapas

La diputada local del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Carolina Elizabeth Sholé Gómez, plantea adicionar un capítulo a la Ley para la Protección de la Fauna para el Estado de Chiapas, para incluir la protección de los animales domésticos y la obligación de sus dueños a garantizarles vida digna, alimentación de calidad y aseo médico.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y de Seguimiento al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, afirmó que Chiapas no es una entidad dónde se realicen peleas de perros, probablemente haya casos aislados, pero lo que es común es el maltrato y eso hay que detener y sancionar, porque va en aumento.





Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y de Seguimiento al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La legisladora ha presentado iniciativa en ese sentido y espera la construcción de acuerdos en la LXVII Legislatura del Congreso del Estado para aterrizar el proyecto, debido a que se han registrado violaciones, mutilaciones por cuestiones estéticas, por tenerlos a sol amarrados, por las cruzas que en exceso tendrían deterioro las hembras.

La iniciativa busca reformar un capítulo completo de la ley actual en la que se garantice la protección de animales domésticos y de compañía, los animales de traspatio, los que son para acompañamiento de casa, se trata de que tengan vida digna, alimento, cuidado y aseo médico.





Sholé Gómez expone, en el Día Mundial del Perro, que quien se dedique a la venta de perros pues no se le va a prohibir pero si se busca regular la actividad. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Sholé Gómez expone, en el Día Mundial del Perro, que quien se dedique a la venta de perros pues no se le va a prohibir pero si se busca regular la actividad o legalizar la empresa que se formalice la persona que vende perros ante la Secretaría de Hacienda, sin evadir obligaciones fiscales.

La Ley de Protección a la Fauna del Estado de Chiapas no protege a la doméstica, lamentablemente en muchos casos en donde hay violencia animal existe violencia doméstica, es parte de un círculo de ir avanzando a generar núcleos más sanos, también se han detectado perros y gatos en azoteas asoleados sin agua ni alimento descompuesto o alimento descompuesto, lo que es inhumano tenerlos en esas condiciones.





La iniciativa la impulsan las legisladora y legisladores Carolina Elizabeth Sholé Gómez, Adriana Aguilar Pavón, Olvita Palomeque Pineda, Eduviges Cabañez Cruz, Haydee Ocampo Olvera, Ana Laura Basurto, Patricia Mass Lazos, Olga Luz Espinoza Morales, Luz María Palacios Farrera, Cinthya Reyes Sumuano, Rosa Netro Rodriguez, Dulce Consuelo Gallegos Mijangos, Flor de María Aguilar, Jorge Jonatan Molina Morales, Kalyanamaya de León Villard, Ricardo Zepeda Gutiérrez, Emilio Salazar Farías, Mario Sántiz Gómez y Janet Ovando Reazola.









Aumenta la población de perros callejeros en Tuxtla Gutiérrez





En la capital con más de 600 colonias populares y una población superior a los 650 mil habitantes, está aumentando la población de perros callejeros y con ello el riesgo de salud para la población, sus dueños no asumen la responsabilidad que les corresponde en su cuidado, en su alimentación, la salud del animal y como consecuencia, en muchos casos no asumen su obligación en la limpieza de las eses fecales de los caninos.

Este 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, instituido con la finalidad de concientizar a la sociedad sobre el abandono y la adopción, en Tuxtla Gutiérrez no hay censo del número de animales en las calles, no parece reducirse, sino aumentar, no se arraiga aún la adopción y ante esta situación el ayuntamiento de la capital ha iniciado una campaña de esterilización.

La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez realiza la búsqueda y adopción de mascotas, pero también convoca a denunciar el maltrato animal, la agresión de perros, intensifica la campaña de esterilización canina y felina, el fomento sanitario, la vacunación antirrábica.





El director Alfredo Ruiz Coutiño, expone que desde el mes de mayo a la fecha se han aplicado más de 2 mil 877 vacuna contra la rabia canina, pero se continuará porque se traga de proteger el ambiente sano, la salud de los animales y la salud de la población y para ello se requiere de un elemento fundamental, la sensibilización y la colaboración de la sociedad.

Se implementan esterilizaciones gratuitas las cuales se realizan previa cita en la Dirección de Protección de Riesgos Sanitarios en Segunda Norte Oriente y Calle Central, de las cuales se han realizado a la fecha más de 2 mil, y el propósito es ampliar la cobertura,

Expuso que algunos dueños de mascotas colaboran, son responsables de los animales en situación de calle, muchos se han sumado a las acciones que abonan en gran medida a la salud de los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, se trata de disminuir las poblaciones de perros y evitando la reproducción en condiciones vulnerables.





Algunos dueños de mascotas colaboran, son responsables de los animales en situación de calle. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Las actividades de la campaña de vacunación antirrábica se efectuaron ya el 14 de julio y sábado 17 de julio en las colonia Chiapas Solidario y San José Chapultepec, gratis, en las colonias La Misión será el 21 de julio, colonia 2 de Febrero el 24 de julio, Pedregal San Antonio el 28 de julio, en Las Águilas 31 de julio, Unidad Antorchista 4 de agosto, Infonavit El Rosario 7 de agosto y colonia Azteca el 11 de agosto.

En la medida en que se cuidan los animales, se protege su salud, se garantiza la sanidad de su ambiente, se les proporciona una vida saludable, se evita enfermedades que les afecta, principalmente la rabia y se está previniendo la salud de la población de Tuxtla Gutiérrez, los dueños de mascotas tenemos que asumir actitudes responsables, cuando hay animales en la calle y en malas condiciones los responsables somos los seres humanos.





Especialistas denuncian creciente abandono en perros y gatos





Especialistas en rescate de perros y gatos en Chiapas encabezados por la doctora Claudia Cisneros, denunciaron el creciente abandono de estos animales en Chiapas, principalmente en las ciudades más grandes, las ciudades no tienen reglamento de protección animal, aunque tenemos una Ley de Protección De la Fauna de Chiapas, y no estar penalizado en el Código Penal, no se ha logrado detener la violencia.

Acompañado de especialistas del Colegio de Veterinarios de Chiapas, compartió que la violencia es lamentable, y debe establecerse una reforma al Código Penal del Estado de Chiapas, para tipificar las sanciones en contra de los responsables de maltrato, de abandono, que tiene que ver con mutilaciones, golpes, muertes, exposición al sol, suministro de alimento en mal estado, no suministro de agua, ahorcamiento de animales por estar amarrados expuestos al sol.





Se implementan esterilizaciones gratuitas las cuales se realizan previa cita en la Dirección de Protección de Riesgos Sanitarios . / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La violencia de animales se ha documentado, por ello, a través de la diputada Carolina Elizabeth Sholé Gómez, se presentó a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, encabezada por el diputado José Octavio García Macías, en junio de este año, la iniciativa para reformar la Ley de Protección para la Fauna de Chiapas, para establecer las acciones afirmativas para la protección de la fauna doméstica, y el Código Penal, para establecer las sanciones en contra de los responsables.

Cisneros compartió, en el Día Mundial del Perro, que no existe un censo del número de perros abandonados en Chiapas, ni en las ciudades, nadie es responsable de hacerlo para conocer la cifra exacta, pero cada vez va en aumento, no se puede ocultar, pero no existe un ordenamiento legal para frenar el maltrato a estos animales que son los más vulnerables, y con ello documentamos que el hombre es el peor amigo de los perros y gatos, que bien podrían ser sujetos de una sanción económica y con prisión.

Existe una falta de la cultura del cuidado de los perros y gatos, no hay cultura de la adopción, ni de la atención médica necesaria, no se proporciona una alimentación sana adecuada, es de suma importancia comenzar con la modificación de estos dos ordenamientos legales, además hemos encontrado perros y gatos tirados a la basura en bolsas en los ríos y arroyos, y eso es lamentable, evidencia una sociedad que no es humana.