Mayoría de indígenas sin acceso a sus derechos políticos: Diputada

La diputada local indígena tseltal originaria de Oxchuc, Cecilia López Sánchez, sostiene que aún cuando el 30 por ciento de la población total de Chiapas es indígena con poco más de un millón 400 mil personas, a pesar de la lucha social no gozan a plenitud de sus derechos políticos electorales, las realidades están muy distantes de los discursos y lo dicho en las legislaciones están muy lejos del trabajo para con los pueblos indígenas y participar en el ámbito político, social, profesional, en la ciencia, en la parte empresarial, nada ha sido fácil.

En mi caso he tenido la fortuna de participar en la política desde los 15 años, he participado en la conformación de organizaciones sociales no gubernamentales y en el ámbito comunitario he laborado en el IMSS Bienestar como psicóloga social, una de las realidades que me ha costado es perder el miedo, pero falta la inclusión y la oportunidad para el progreso y el desarrollo de los choles, tseltales, tsotsiles, zoques, tojolabales, cachikeles, mochos, chujes, jacaltecos, canjubales, mames y lacandones.





López Sánchez, ahora diputada por el distrito electoral local por el distrito electoral 20 con cabecera en Las Margaritas, cuenta que le ha tocado enfrentar como toda mujer indígena el racismo, la discriminación y después de ser presidenta municipal de Oxchuc del 2012 al 2015 empezó a enfrentar una situación complicada de rechazo bastante tensa, dijo aunque al final, "logré ser legitimada, reconocida, recibir la gratitud de ser aceptada".

A pesar de la lucha que se vive para poder ocupar un puesto como mujer indígena, la legisladora asegura que hay avances, mujeres que estuvieron atrás de mi historia, mi agradecimiento, reconocer también al Movimiento Zapatista de Liberación Nacional del 1 de enero de 1994 que fue el parteaguas para el reconocimiento de las mujeres indígenas, añadió.

Tenemos que hacer un reconocimiento a las comandantas Ramona y Esther del EZLN que irrumpieron en el recinto legislativo de San Lázaro en la Cámara de Diputados, tenemos que enaltecer a nuestros pueblos indígenas, hacerlo con el bastón de mando y vamos a seguir defendiendo a las mujeres indígenas, a los pueblos indígenas aunque somos minorías y a pesar de que competimos no en igualdad de condiciones y circunstancias, y ante esta vulnerabilidad y ante esta minoría tenemos que unirnos, planteó López Sánchez.

A pesar de que somos 7 mujeres indígenas en la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado hay espacios usurpados, hombres y mujeres que dicen ser indígenas y que no son tales, y tenemos que definir qué es ser indígena, no por querer ser diputada, nadie tiene derecho a usurpar funciones y espacios, es indispensable tener identidad y pleno conocimiento de los derechos, de los usos y costumbres y sobre todo, perder el miedo, puntualizó.