¡Menos requisitos más peligrosas! Tarjetas de Crédito vía App´s

Luego de la pandemia, los préstamos digitales y las tarjetas de crédito mediante apps no tardaron en llegar a los mexicanos y en especial a los chiapanecos pues luego de la pandemia muchos perdieron sus trabajos y realizaron gastos excesivos por lo cual comenzaron a utilizarlas; al no pedir tantos requisitos la gente no dudó y la consiguió sin embargo, la tasa de interés es el doble de las tarjetas de crédito de los bancos comunes por lo cual representa un peligro para aquel que no sepa usarlo.





La información que roba de tus datos se complementa con lo que gastas para así conocer más y más de tu persona





Son más de 50 opciones de aplicaciones que otorgan una tarjeta de crédito existen en México; cada una de ellas representan un peligro para los ciudadanos pues, uno de los requerimientos es tenerla instalada en tu teléfono y a parte del alto intereses que genera en cada una de las compras, la información que roba de tus datos se complementa con lo que gastas para así conocer más y más de tu persona y vendiendo esos mismos conocimientos a marcas para que generen sus algoritmos de venta.





El único requisito para que seas aceptado con una tarjeta de crédito es tener tu INE y descargar una aplicación





El único requisito para que seas aceptado con una tarjeta de crédito es tener tu INE y descargar una aplicación que está en Google Play y Applestore por lo cual esta para todos los teléfonos y para todos los usuarios que tienen arriba de 18 años. La tarjeta cuenta con un saldo de 7 mil pesos expansible a 12 con una tasa de interés del 22% en cada una de las compras que realices, teniendo un corte mensual.





Por ahora la policía cibernética no puede intervenir ya que las operaciones son completamente reales y existe un aviso de privacidad dando a entender al usuario lo que representa sacar esta tarjeta así que el error principal recae en aquel que no lee el contrato y saca la tarjeta pues ahí vienen todos los puntos negativos que pueden hacerte caer en un problema mayor.