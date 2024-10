Esposa de Renato y mamá de Aarón expresa su agradecimiento y comparte mensaje

Renato y Aarón habrían asistido a su iglesia como cada domingo, pero en su lugar, amigos, familiares y vecinos se unieron para despedirlos tras el trágico ataque en el que perdieron la vida el pasado viernes. Lilya, esposa de Renato y madre de Aarón, compartió un emotivo mensaje de agradecimiento y despedida en medio del dolor que enfrenta junto a su hijo Matías.

Este es el mensaje que escribió Lilya mamá de Aarón y esposa de Renato:

Familia, amigos y todas las personas que no nos conocen pero se han sentido consternados por el asesinato de mi esposo Renato y mi hijo Aarón, quiero agradecerles sus mensajes, apoyo, cariño, abrazos y buenos deseos, gracias por compartir con nosotros este momento tan difícil e inesperado, injusto y doloroso. Renato, fue un hombre bueno, amoroso, trabajador, justo y humilde.

Nada de lo contrario que se diga (más por gente que no lo conoció) es cierto. Aarón, fue un niño tierno, amoroso, respetuoso, disciplinado y tenía grandes sueños, quería ser el mejor portero del Universo. El viernes en la mañana, alguien decidió truncar sus vidas y las vidas de Matías y mia. No tengo la razón, no sé que causó esa situación, no sé quién o quienes lo hicieron y para qué o por qué.

Me duele, me irrita, me enoja, me entristece, en fin, un sinfín de emociones y sensaciones que no puedo expresar pero sé que a mí no me corresponde hacer justicia, eso se lo dejo a Dios y a las autoridades (si es que está vez pueden hacer su trabajo como se debe).

Matías y yo perdonamos a los responsables, les decimos que deseamos de todo corazón que algún día puedan tener un poco del amor que nosotros tuvimos y que la vida no les pase factura de una manera tan cruel y dolorosa como esta.

La vida de mi esposo y de mi hijo ha sido inspiración para muchos y sé que su ejemplo y recuerdos es lo que nos ayudará a sobrellevar su ausencia.

Gracias, nuevamente, a todos. Esto es solo el comienzo de una realidad que no nos gusta pero que es lo que hay y no tenemos más que hacernos amigos de ella. Les pido que así como han estado con nosotros ahora, lo sigan haciendo porque también su amor y apoyo lo necesitamos para continuar.

