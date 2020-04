Mercados públicos no cerrarán, pero se restringe horario y acceso

Los mercados públicos de todos los municipios no cerrarán ante la pandemia del Covid-19, sin embargo, se restringe el acceso a la población y el horario de servicio, no deben acudir adultos mayores, mujeres embarazadas, madres lactando, ni menores de edad, afirmó José Guadalupe Dantory Córdova, jefe del Departamento de Promoción a la Salud.

El funcionario de la secretaría de Salid, explicó que se trata de evitar la aglomeración de personas, guardar la sana distancia entre locatarios y los consumidores, necesitamos sean los mismos locatarios quienes realicen acciones para la disuasión de las personas, la afluencia a bajada, pero es solo un mes más que requerimos la prevención.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Hay mercados que cierran a las 4 de la tarde o a las seis de la tarde, locatarios que laboran menos horas, todas las entradas y salidas deberán tener información sobre las medidas de prevención, todos tenemos que ser preventivos, aplicar frecuentemente sanitización, desinfección, apuntó.

Todos necesitamos el trabajo, una actividad económica, pero tenemos que hacer un esfuerzo un mes más muy intenso, por ello, la prevención se efectúa en lenguas maternas, chol, tzeltal, tsotsil, zoque, tojolabal y lacandón, mercado público que no cumpla con las medidas podría cerrar.

En la capital están siendo visitados los mercados públicos 20 de Noviembre, 5 de Mayo, Los Ancianos, Gustavo Díaz Ordaz o Juan Sabines Gutiérrez, Rafael Pascacio Gamboa, Rafael Pascacio Gamboa, los mercados de Terán, Plan de Ayala, la Central de Abasto Tuxtla Gutiérrez y otros puntos de mayor concentración para la compra de alimentos.

En las unidades de abasto que se tengan muchas entradas se están disminuyendo esas áreas, los mercados públicos no se puede cerrar porque son esenciales, pero tienen que ser un mercado preventivo, las medidas se aplican en los mercados de todos los municipios.

El #ISSSTE está siempre contigo, por eso en esta contingencia por el #COVID19🦠 te invitamos a activarte y continuar cuidando tu salud. Sigue esta rutina de ejercicios desde tu casa y lograrás sentirte saludable todos los días.

¡Actívate!#QuédateEnCasa#60AniversarioISSSTE pic.twitter.com/ovyG27JeBD — ISSSTE (@ISSSTE_mx) April 21, 2020

Dantory Córdova comentó que mucha gente se resiste a participar en las medidas de prevención, no cree que existe la enfermedad, necesitamos que sean sensible, el problema es real, el virus existe, la población tiene que quedarse en casa, no queremos verlos hospitalizados por Covid-19.

La afluencia tiene que ser una persona por familia, evitemos la resistencia de la población, convenzamos a las personas, los mercados son esenciales, una persona debe salir a las compras, no deben estar los niños en la calle, lo más importante es salvar vidas, apuntó.

/BJ