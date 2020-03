Merposur no cerrará actividades, pero sí tomará medidas preventivas por el COVID-19

San Cristóbal de Las Casas.- José Luis Gómez Hernández, administrador del Mercado Popular del Sur (Meposur) informó que a pesar de la cuarentena recomendada por las autoridades federales y estatales, esta central de abasto continuará sus actividades las 24 horas abiertas como ha venido haciendo, aunque instalarán filtros sanitarios, y medidas preventivas.

En entrevista explicó que los trabajadores de los tres turnos estarán al pendiente de que no acudan a realizar compras en aglomeraciones y que personas con apariencia física enferma evite estar en las diferentes áreas, ahumado a los filtros sanitarios y que trabajadores con riesgo de contagio no acudirán.









Aseguró que desde que la Secretario de Salud en Chiapas, emitió recomendaciones, en el Merposur se han tomado todas las medidas y exhortado a los locatarios que de sentirse enfermas acudan al médico, y que eviten tocarse la cara, además de lavarse las manos constantemente por el contacto que tienen a cada rato con los consumidores.

Gómez Hernández llamó a no estar realizar compras de pánico, pues aseguró que los productos del mercado no se están acabando, además no cerraran las puertas, aunque invitó a que no acudan grupos numerosos para evitar en la medida de lo posible algún contagio.





“El mercado no se va cerrar, continua nada más que los locatarios que tienen números trabajadores, se han en esta temporada menos, y al igual que los visitantes venga quien haga las gentes necesarias. El mercado únicamente tomará medidas preventivas”, concluyó.