Meseros desempleados, obligados a pedir ayuda en cruceros

Unos mil 200 meseros de restaurantes, bares y cantinas se manifestarían este 15 de junio, exhibiendo a diferentes actores políticos municipales y estatales con pancartas en las principales avenidas de la ciudad capital, debido a las múltiples promesas que han recibido, sin que ninguna se concrete.

“Tenemos casi dos meses sin trabajar, desde el seis de abril cerraron todos los restaurantes, bares, cantinas y antros en Tuxtla Gutiérrez, la mayoría de nosotros fuimos despedidos, hemos buscado ayuda, únicamente nos han dado una despensa que apenas y nos alcanzó para una semana o 10 días, tenemos familias y no nos permiten salir a y trabajar en otro oficio, pues nos piden que nos quedemos en casa”, afirma Gabriel Trujillo, mesero desempleado.









Con cartulina en mano dice que lleva más de cinco días pidiendo dinero en los cruceros, por ahora se encuentra en el crucero de la Diana Cazadora, en el oriente de la ciudad, afirma que como él hay otros 10 o 15 compañeros en otros cruces viales.

“La mayoría les da pena o vergüenza pedir dinero, pero la necesidad nos ha obligado a hacerlo, tengo confianza en que el pueblo es bueno y ayuda al mismo pueblo, lo que las autoridades no han hecho, la gente lo está haciendo, nos han prometido que para esta 15 de junio nos llegará la ayuda, pero si no lo hacen, nos vamos a manifestar, vamos a exhibir a todos los que nos han prometido ayuda y no han cumplido”, afirma.





Gabriel Trujillo tiene esposa y dos hijos, señala que se han reunido con gente de Secretaría de Gobierno y con el diputado Marcelo Toledo Cruz “nos han traído con promesas, para arriba y para abajo, pero no han cumplido”.

Antes de regresar con su cartón en mano a la calle afirma “confío en el pueblo y con la esperanza de que esa ayuda llegue, el pueblo no deja morir al pueblo, de peso en peso vamos salir adelante, tenemos gastos diarios y sin ningún ingreso y sin la ayuda de los patrones, tenemos que ver cómo salir de esta situación”.





