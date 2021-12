México debe resolver el problema migratorio en la Frontera Sur: Ricardo Ávila

El senador Ricardo Monreal Ávila, descartó abandonar Morena, estaré en la convocatoria limpia, lucharé por democratizarlo al interior, por elecciones primarias, hay que innovar la vida partidista, pero tiene que haber elecciones internas justas, por eso hemos luchado, esperamos en el 2024 un proceso más justo, más democrático.

Conozco a Chiapas desde hace 40 años, he estado aquí conozco el estado, espero que en el 2024 México sea más próspero más democrático, por eso fundamos el Movimiento de Regeneración Nacional, y a eso le apostamos, subrayó en conferencia de prensa acompañado de la senadora Sasil Dora Luz De León Villard.

Los desafíos es que tenemos que resolver el problema migratorio, Tapachula requiere de atención, urgente, cómo también atención especial a la seguridad en salud, tiene que ser íntegro aunque, todos tienen que ser vacunados todos, México ha acordado repatriar a quienes lleguen a buscar la regularización en materia de asilo, añadió.





Monreal Ávila cree que estos pendientes se resolverán en los próximos tres años / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Los tres años del presidente de México Andrés Manuel López Obrador son muy buenos con asignaturas pendientes como migración, seguridad, salud y el campo, se ha ido a avanzando en la sacudida del viejo esquema del sistema político, la atención es para quienes menos tienen, se trata de alcanzar la justicia, menor desigualdad y combate a la impunidad, abundó.

Monreal Ávila cree que estos pendientes se resolverán en los próximos tres años, aunque si bien hay casos en los que faltan resultados, yo no puedo ser crítico, la reforma política electoral no se ha planteado, no hay proyecto, la estaremos analizando después de las elecciones del 2022, más allá de junio.

Sus candidatos de Morena para las elecciones de la gubernatura en Chiapas en el 2024 no los sabemos aún, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, se ha preparado, es una revelación, mientras que Sasil Dora Luz De León Villard, es también una mujer preparada, de ellos he tenido solo atenciones pero en su momento los chiapanecos tendrán que definir pero hay buenas propuestas, añadió.

Para el 2024 el propio Monreal Ávila dijo que estará en las boletas electorales, aunque no mencionó para que cargos, ni porque estado, he ganado muchos cargos políticos electorales sin que muchos hayan querido que fuera candidato, son de abajo, ahí seguiré, sin importar que otros estén cobijados por otros personajes, añadió.





Yo no soy de lo que busca cargos de consolación, ni compensación política, voy a seguir en Morena, estaré puntual a la cita, seguiré aquí porque necesitamos grandes cambios, hay avances pero falta mucho, ya estamos inmersos en la revocación de mandato y confiamos que el pueblo habrá de respaldar al presidente López Obrador, es un derecho público del país, ahora tiene el 70 por ciento de aprobación, recalcó el senador.

La revocación de mandato es una lucha de la izquierda desde hace 50 años, si la gente lo aprueba seguirá y si lo decide se irá, y eso habla de que el presidente López Obrador no está aferrado al poder, a quien he acompañado desde hace 20 años, comentó ante representantes de diversos medios de comunicación.

He estado en el PRI, en el PT y Movimiento Ciudadano, pero soy fundador de Morena, que creo que debe trascender, no debemos aceptar imposiciones, sino fomentar y respaldar la democracia, añadió el senador Ricardo Monreal.

Lo que nos debe ocupar es la educación, hay que reforzarla, el campo, el desarrollo de Chiapas, no es posible que siendo rico en recursos naturales sea uno de los más pobres, aunque ha sido víctima de la corrupción, puntualizó.