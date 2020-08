Miembros del FNLS agrede a pareja de jóvenes de la comunidad de Chulnaj

San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunciaron que el pasado martes 11 de agosto, una pareja de jóvenes casados, habitantes de la comunidad de Chulnaj del municipio de Ocosingo, fueron golpeados por miembros del grupo “Los petules”.

En un comunicado narran que la pareja fueron obligados a descender de la unidad en la que viajaban y detenidos “por el grupo paramilitar Los Petules” mientras transitaban sobre el tramo carretero Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas, a la altura de la comunidad de Progreso y el crucero Cuxulja justo sobre una recta.





En la misiva aseguran que el lugar de los hechos es poco transitado y es ahí donde “Los Petules aprovechan para asechar a todo aquel que suponen es miembro del FNLS” y ese día el miembro del FNLS fue obligado a descender de la unidad para introducirlo entre el monte, “lo golpearon, amenazaron de muerte a ambos y al chofer de la unidad”.

“Allí cuestionaron a los señores, le decían eres de río florido, eres de Río Florido, él dijo, no soy de allí, yo soy de Chulnaj. El insistió que no es de la comunidad de Río Florido y si los paramilitares no lo creen, que ellos preguntaran a las autoridades de Chulnaj, sólo de esa forma logró librarse de Los Petules”, refieren.





Aseguran que la agresión “paramilitar es constante y éste es un ejemplo claro, ya no solo contra el pueblo organizado en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, sino contra la población en general. Su fácil desplazamiento sobre las carreteras, armados para instalar retenes y asechar a nuestros compañeros es de conocimiento de las autoridades municipales y estatales, a pesar de ello, consienten la agresión como política de gobierno en contra nuestra”.

Responsabilizan de cualquier agresión en contra del FNLS al gobierno municipal de Ocosingo, a cargo de Jesús Oropeza, al gobierno estatal y del gobierno federal al frente “por su silencio interminable respecto a las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en nuestra contra y por la violencia institucional que no cesa contra el pueblo en su conjunto”.