San Roque pide justicia urgente: Migrante acusado de abuso sexual podría ser liberado

Una de las habitantes de la colonia San Roque alzó la voz para nuevamente evidenciar el mal trabajo de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con Celia, ella fue quien tuvo que recabar videos de las cámaras de vigilancia del las casas para poder así entregarlo a las autoridades; pese a ello las pruebas fueron insuficiente junto con dos denuncia hacia el presunto culpable.

Migrante ecuatoriano acusado de abuso sexual y acoso en colonia San Roque / Cortesía: exclusivo Celia

En entrevista Celia declaró que en días recientes se percataron de las actitudes por el migrante de origen ecuatoriano, y cuando comenzaron a ver que se la pasaba haciendo actos sexuales frente a niñas y acosando a una habitante, aumento la preocupación.

Pruebas de una cámara de video donde se ve al migrante acosador / Cortesía: exclusivo Celia

"Se hizo la denuncia con la fiscalía, tardamos un promedio de casi 12 horas, no fue una denuncia fueron 2, el proceso es tardado y tedioso, ya en la mañana nos dijeron que teníamos que ir por que si no lo soltarían", indicó Celia.

Previo a esto, ella como vecina fue tocando puerta por puerta, recabando evidencias y videos, entregando todas las evidencias a las autoridades pero estas no fueron suficientes donde mencionaron que no se le capto en infraganti, además comentó que cambiaron las declaraciones de las denunciantes, cuando ellas no habían echo esas declaraciones, cambiando la fisionomía de la persona, por lo que el presunto culpable no coincidían con señas particulares que declaraba, siendo una mentira.

"Acosaba a una señora, sabia la ruta de la señora, los horarios de salida y entrada, ya tenia trazado su camino, no podemos esperas a que suceda otras cosa, no se que requieren, que pase algo y después de 72 horas sacar la ficha y donde van a encontrar a la víctima (...) no queremos otra Lupita, no queremos otro caso igual", afirmó la habitante.

Luego de que Celia hiciera el trabajo de las autoridades, esto ha sido en vano. "Cuando lo detienen el mismo declara que estaba enfermo y decía; que bueno que me detuvieron porque si soy un enfermo, estudie psicología y estoy enfermo, si no me detienen hubiera echo otra cosa de la que no me quiero arrepentir", contó la valiente vecina.

Local Fallos en los protocolos de búsqueda y justicia en Chiapas

Fue el día de ayer, cuando 2 de la denunciantes acudieron a "El Canelo" una penitenciaria ubicada en Chiapa de Corzo. La dejaron hasta el final sin darles prioridad saliendo hasta las 22:00 horas, donde la parte que protege al migrante solicito la libertad. "Fiscalía de la mujer jamás les entregó una copia de la declaración donde ellas supuestamente decía que era chaparro, moreno, gordo y barbón, cuando ellas no dijeron eso, por que esta solicitada la libertad y ahora nuevamente andará en las calles con el riesgo que suceda algo", indicó Celia.

En ese tramo donde se la pasaba, habían escuelas, así como jardines de niños, lo que pone también en riesgo a los y las niñas. Por lo tanto piden que el masculino sea deportado a su país de origen, ya que ahora el temor es aún más grande. "Pedimos a las autoridades que hagan su trabajo, al gobernador del estado que haga algo, si ya está de salida que haga una cosa buena y deje huella" concluyó Celia con desesperación.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️