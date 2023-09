Más de 300 migrantes abarrotan la terminal de la OCC en Plaza del Sol, Tuxtla

Entre 300 y 400 migrantes de diferentes nacionalidades han abarrotado la terminal de autobuses OCC en Plaza del Sol, ubicada en la quinta norte de Tuxtla Gutiérrez. Están a la espera de iniciar su viaje hacia la Ciudad de México, destino que representa un paso más hacia el anhelado sueño americano.

Migrantes abarrotan terminales de Tuxtla Gutiérrez Plaza del Sol / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

"Para nosotros, cada ser humano es un sueño, una ilusión y una esperanza. Representamos a muchas familias, todos con rumbo a la frontera norte México - Estados Unidos, pero la siguiente parada será la Ciudad de México. Algunos tienen familiares en esa nación que los recibirán, pero otros, como yo, vamos muy ilusionados aunque no contemos con alguien allá", explicó Keyver Muñoz, originario de Venezuela, en una entrevista.

En el interior de la terminal, las salas de espera están repletas de personas de diversas nacionalidades. En los pasillos y el estacionamiento, se han formado grandes grupos donde algunos duermen y otros comparten comidas. Algunos se dispersan en las calles para solicitar ayuda económica a la población local. También hay quienes venden dulces para obtener unos pesos, y aquellos que se dedican a limpiar parabrisas para costear su viaje hacia la Ciudad de México.

Keyver Muñoz compartió que no cuenta con alguien que lo reciba en Estados Unidos y ha tenido que esforzarse para llegar a su destino. "He gastado mucho en cada país que he atravesado. Por eso me dedico a limpiar vidrios para completar el pasaje y así poder llegar a la Unión Americana. Salí de Venezuela hace 17 días y ahora me encuentro en Tuxtla Gutiérrez, donde vislumbro la siguiente parada dentro de dos o tres días: la Ciudad de México".





Afrontando la difícil situación en su país natal, Keyver se ha unido a un grupo de siete personas que viajan solas. Juntos se apoyan y protegen durante el trayecto. "En Venezuela, vivimos bajo un régimen comunista y una represión económica y social. Vamos en grupos, con muchas ilusiones. En Estados Unidos, hay oportunidades de trabajo y de prosperar. Dejo atrás a mi abuela, madre y hermanos, pero con el corazón dispuesto a triunfar. Me arriesgo por ellos", afirmó Keyver Muñoz.

Alrededor de 300 a 400 migrantes, procedentes de Haití, Bolivia, Ecuador, África y Venezuela, albergan la esperanza de partir de Tuxtla Gutiérrez en autobús. Las unidades salen con capacidad limitada, transportando a seis personas por viaje. A pesar de las limitaciones logísticas, la determinación de estos migrantes es evidente. "No es complicado adquirir un boleto, solo que no hay suficientes autobuses para tanta gente. No podemos llenar un solo autobús solo con migrantes. Salen muchas personas a diario y así seguiremos saliendo", concluyó.