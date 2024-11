Migrantes buscan arriendos, se niegan a irse a los albergues y salir de los parques

Recientemente, autoridades del Instituto Nacional de Migración, junto con fuerzas federales, estatales y municipales, comenzaron los operativos para desalojar a los migrantes que permanecen en los parques de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con Melani, una migrante venezolana que se encuentra en el parque Santo Domingo, las autoridades migratorias han llegado en tres ocasiones, tratando de convencerlos de que se retiren. Algunos han accedido a irse a los albergues, mientras que otros se han negado o han abandonado el lugar.

"Ya somos menos los que estamos aquí. Se han ido poco a poco. Yo tengo que trabajar de mesera en un bar, otros están pagando arriendo porque temen que las autoridades regresen, pero yo no me voy a mover de aquí, no tengo dinero para pagar renta", explicó.

En Tuxtla Gutiérrez se estima que hay una población migrante de unos 6,000, entre los que llegan y los que se van, aunque esta cifra puede variar debido a la constante llegada de migrantes a la capital chiapaneca. Hasta el momento, no hay un conteo exacto, ya que muchos migrantes entran y salen de la ciudad.

Las rentas en casas pequeñas o cuartos van de entre 1,500 y 2,000 pesos por persona, o bien, una casa completa cuesta alrededor de 10,000 pesos, lo que consideran injusto para los migrantes. "Nosotros no podemos pagar tanto. Ya es suficiente con que nos tengan aquí sin darnos respuestas ni una cita. Todos los días tenemos que entrar a la aplicación de CBP One para actualizar nuestra fecha", explicó Eli de Rojas, otra migrante que se quedó después de la llegada de migración.

Los migrantes aseguran que su deseo no es quedarse a trabajar en Tuxtla, sino continuar su viaje, pero se ven limitados al no contar con un permiso. Muchos han sido bajados de autobuses y su única opción es caminar, lo que hace que su travesía sea aún más difícil. "Aquí hay muchos que llevan hasta dos meses esperando. Las citas son muy tardadas. Luego nos quieren llevar a los albergues y no queremos eso, es como una cárcel, te quitan todo. Todos los días hay que ver la cita y así no se puede. Algunos trabajamos, pero a veces los patrones abusan de nosotros, no nos pagan lo justo o nos quedan a deber", señaló de Rojas.

Los migrantes esperan poder dejar de sufrir acoso por parte de las autoridades migratorias y tener una estancia tranquila, ya que aseguran que no es por gusto que se demoran en dar las citas.

