Migrantes son engañados, la visa por razones humanitarias lleva un proceso: INM

La entrega de la visa por razones humanitarias que son solicitadas al Instituto Nacional de Migración (INM) puede tardar varias semanas por el número de peticiones que diariamente recibe, lo que tampoco representa una opción para aquellas personas que ingresan al país de manera irregular inducidos por los traficantes de personas o activistas, informa la institución.

A través de Gladiola González de la Unidad de Comunicación Social de la representación en Chiapas, el INM señala que es por esta razón que los traficantes los incitan a manifestarse violentamente y exigir un documento al que el Instituto Nacional de Migración no está obligado a expedir.

Señala que el derecho de tránsito está regulado según el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como muchas otras libertades, por ello, en la Estación Migratoria “Cupapé” de Tuxtla Gutiérrez, mantiene una lona de aviso a migrantes a que no se dejen engañar.

"Di no al coyote. No arriesgues tu vida, ni la de tu familia, realiza tu trámite y migra de forma segura. No te arriesgues. Viajar en vehículos sin ventilación adecuada y por largo tiempo expone tu vida. Denuncia al teléfono 962 128 2277", se lee en el aviso.





La visa por razones humanitarias se otorgan a quienes han solicitado refugio y deben contar con constancia que emite la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Por otra parte, el INM explica que las visas por razones humanitarias se otorgan entre otros supuestos a quienes han solicitado refugio en el país y para acreditar que se es solicitante de refugio deben contar con una constancia que emite la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

La Ley de Migración establece que se deben cumplir ciertos requisitos para ello y el Formato de Migración Múltiple (FMM) no se puede otorgar a una persona que fue presentada en la Estación Migratoria y que cuenta con oficio de salida porque no puede tener doble condición de estancia en el país.

Según la Unidad de Comunicación Social al ingresar a la Estación Migratoria, se les otorga una condición migratoria regular solo por un tiempo de 30 días para abandonar el país, lo que les permitiría como lo piden salir por cualquier frontera, sin embargo, lamentablemente, son engañados para que ellos exijan que se les otorgue una visa por razones humanitarias.





La Ley de Migración establece que se deben cumplir ciertos requisitos para la visa por razones humanitarias / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En relación con la solicitud de documentos de migrantes que se movilizan masivamente en Chiapas, insiste que se trata de personas que ingresan o los ingresa alguien (coyotes, polleros, traficantes) de manera irregular al país por la frontera sur, en ese caso, la Ley de Migración establece sin excepción, que deben ser presentados ante una estación migratoria.

Cabe citar, que el INM no dio a conocer cuántas visas por razones humanitarias ha entregado en Chiapas y cuantas formas me gustaría múltiples.