¿De paso? Migrantes son captados por calles y comercios en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez.- Migrantes deambulan por calles y comercios de Tuxtla Gutiérrez, siempre caminan en grupos de dos o tres personas, ingresan a una tienda en busca de comida, algunos hablan por teléfono, al acercarse a platicar con ellos están temerosos, muy reservados a dialogar, vienen de África y están en espera de poder obtener un documento en el Instituto Nacional de Migración en la capital de Chiapas.

Buscan panes, frutas, tortillas, queso, algo para comer, al final no compraron nada, no platican con el público, hablan en su lengua y se ponen de acuerdo para no comentar nada, se esconden entre las demás personas, entre las cajas registradoras, hacen tiempo y esperan nuestra salida del centro comercial.

Migrantes deambulan por calles y comercios de Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En terminales de autobús Aexa en la novena sur 18 oriente llegan migrantes en busca de traslado a la Ciudad de México, algunos duermen en el piso, otros se reúnen en familia, esperan otro milagro en su ruta, vienen de Tapachula, llegaron a Chiapas por Suchiate, ya están en Tuxtla Gutiérrez y su siguiente objetivo el centro del país van a la frontera México - Estados Unidos de América.

Otros tres migrantes también de África entran a la Farmacia Guadalajara en la novena sur 15 oriente, buscan ayuda para recibir dinero y cambiar a la vez, el cajero les explica que en este horario no le es posibles, que necesitan determinados documentos que comprueba que son tales personas.

Otros tres migrantes de África entran a la Farmacia Guadalajara, buscan ayuda para recibir dinero / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Una persona se acerca a ellos, dos hombres y una mujer, les explica que pueden recibir remesas de los Estados Unidos de América en Soriana, se dirigen hacia allá, determinan ir caminando en busca de recursos que familiares les enviarán para seguir su camino.

En los alrededores del Mercado Público Los Ancianos se encuentran otros migrantes, mujeres, hombres y menores de edad, solo hablan por teléfono, no responden nada, con quién hablan comentan que todo va bien, que han salido bien las cosas.

En la terminal de la OCC en la quinta norte y Plaza Sol, otros migrantes van en busca de boleto, otros ya tienen su boleto en mano, también extranjeros, de piel morena, solo hablan entre ellos, mencionan África, y esperan como su siguiente parada la Ciudad de México.

Llegan en busca de traslado a la Ciudad de México, algunos duermen en el piso / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El señor Jose Luis Petit, de Venezuela, viaja con una sobrina que a la vez va con tres menores, más una amiga con la que hacen equipo de viaje, llegaron a Tapachula el 9 de mayo, el 12 ya estaban en Tuxtla Gutiérrez, por la noche les dieron en la Sub Representación del Instituto Nacional de Migración un permiso provisional para viajar durante 20 días, dice que sus ilusiones es llegar a los Estados Unidos de América y trabajar para enviar dinero a su familia, el tiene esposa y dos hijos en su país, solo tienen fe en Dios porque han sido víctima de estafa de policías desde que llegaron a México.

El señor Jose Luis Petit, de Venezuela, viaja con una sobrina que a la vez va con tres menores / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En la Estación Migratoria Cupapé en el libramiento norte oriente en Tuxtla Gutiérrez se observa migrantes en su interior, las oficinas no realizan trámite este sábado, solo hay guardias, hay policías privados y personal de limpieza, hombres, mujeres y menores de edad en su interior están a la espera de ser atendidos para obtener un permiso que les permita seguir su recorrido a la frontera México - Estados Unidos de América.

