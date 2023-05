¡Se las ponen difícil! Migrantes enfrentan obstáculos para obtener formatos migratorios

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - Los migrantes que transitan por Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se encuentran frustrados y preocupados debido a las dificultades que enfrentan al solicitar el formato múltiple migratorio, el cual les permitiría tener un plazo de 45 días para permanecer en el país y salir por la frontera más cercana. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha otorgado a algunos migrantes un oficio de salida con plazos mucho más cortos, de tan solo 20 días o incluso 3 días.

La Sub Representación Local del INM en Tuxtla Gutiérrez no ha brindado explicaciones claras a los migrantes, quienes se encuentran desesperados debido al estancamiento que experimentan en la capital de Chiapas. Estos migrantes, en su ruta hacia la frontera con Estados Unidos de América, requieren más tiempo para transitar por México, lo cual no se les está concediendo.

El personal del INM ha llegado al extremo de amenazar a los migrantes con retrasar aún más el tiempo de atención si hacen declaraciones a los medios de comunicación. Esta actitud genera más incertidumbre y frustración en los migrantes, quienes buscan salir del país respetando sus derechos humanos y sin restricciones ni amenazas por parte de la autoridad migratoria.

Durante el pasado fin de semana, la atención en las oficinas del INM en Tuxtla Gutiérrez fue prácticamente nula, lo que obligó a los migrantes a buscar ayuda de la población local para obtener alimentos básicos. Esta situación evidencia la falta de recursos y capacidad de atención por parte del INM en la región.

Uno de los migrantes, Edison Pavón, originario de Colombia, llegó a Chiapas por el paso de Suchiate y posteriormente a Tuxtla Gutiérrez. A pesar de solicitar asilo, se le otorgó un permiso para abandonar el país en tan solo tres días de manera voluntaria. En lugar de ser atendido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Tapachula, fue trasladado a la capital de Chiapas, donde se encuentra en riesgo de ser deportado en caso de no aceptar el documento otorgado.

Pavón desea quedarse en México, ya que ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo en llegar al país, huyendo de la violencia en su lugar de origen. Sin embargo, enfrenta dificultades para obtener respuestas y apoyo. A pesar de llamar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), no ha recibido respuestas satisfactorias ni soluciones claras a su situación.

Otro migrante, Pastor Sima Bibanh Micha, de Ecuador, relata que solicitó 45 días para transitar por México, pero solo se le concedieron tres días para salir por la frontera más cercana. Esta limitación va en contra de sus derechos y de las condiciones necesarias para llegar a la frontera norte de México y continuar su camino hacia Estados Unidos de América.

Los migrantes denuncian violaciones a sus derechos humanos por parte del INM y exigen que