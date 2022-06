Migrantes organizan nueva caravana ante dilación de INM

Migrantes de diferentes nacionalidades que aún permanecen en el parque Bicentenario dieron a conocer a Diario del Sur que ya están analizando salir en caravana, ya que sus citas para ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) están para el mes de agosto y no pueden seguir esperando tanto tiempo, ya que no tienen dinero ni donde dormir en esta ciudad.

Los extranjeros, explicaron que migración atiende más rápido si las personas avanzan en caravana, como la que salió con 15 mil personas, pues ya les están entregando sus tarjetas por razones humanitarias y la Forma Migratoria Múltiple (FMM).





Explicaron que la dilación de los tramites migratorios en esta ciudad está provocando que las migrantes optén por salir en caravana de Tapachula, para obtener más rápido sus papeles o tarjetas para poder circular por territorio nacional.

Santiago Mendoza, originario de Venezuela, mencionó que si la autoridad no agiliza los trámites y no adelanta la fechas de las citas para el proceso de la entrega de las tarjetas por razones humanitarias no les quedará de otra que caminar.

“Tenemos información que a más de 7 mil compañeros venezolanos ya les entregaron una tarjeta o una forma para poder avanzar por territorio nacional, yo no me fui en la caravana porque estaba esperando a mi hermano que saliera de la estación migratoria Siglo XXI, en donde pasó 15 días encerrado”, expresó.





Migrantes aseguran que migración atiende más rápido si salen en caravana / Alejandro Gómez | Diario del Sur









Indicó que ya hay por lo menos unos 300 migrantes en su mayoría de Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala que quieren salir en caravana de la ciudad

Gabriel Herrera, de Nicaragua mencionó que a los nicaragüenses les urge salir de Tapachula porque el INM los está deportando a su país y no les quieren dar las tarjetas para poder circular en territorio nacional.

“Esta semana fueron regresados más de un centenar de nicaragüenses vía a aérea a Managua y la verdad no queremos que nos pase lo mismo, ya que nos cuesta dinero llegar hasta Tapachula y que nos regresen no se vale”, externó.













Añadió que la intención de salir en caravana no esta mal, pero que se están poniendo de acuerdo con los migrantes de otras nacionalidades que llegan al parque Bicentenario todos los día.

Aseguró que la intención es que sean cientos de migrantes los que salgan de Tapachula para que no sean asegurados por migración y deportados por las autoridades mexicanas.













“Lo único que estamos pidiendo es que las autoridades nos dejen avanzar a la frontera norte de México con Estados Unidos, ya que a todos los que estamos en Tapachula de paso vamos por nuestro sueño de conseguir una mejor calidad de vida”, abundó.

Puntualizó que aún no tienen una fecha de salida ni el número de personas que participarán en esta caravana, pero es un hecho que salen si migración no los atiende antes de los tres meses que les dieron la cita.