Migrantes piden a INM y COMAR organizarse para darles atención

Cientos de migrantes que acudieron a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y a las oficinas de regularización del Instituto Nacional de Migración (INM), señalaron que estas se encuentran en desorden ya que no hay personal que les brinde la atención necesaria, por ello es que existe desordene entre los migrantes para formarse o realizar los trámites.

Explicaron que hay poca información de las autoridades y son ellos los que se tienen que organizar por su propia cuenta, ya que de parte de las autoridades no existe información alguna.

Oscar Alexander, originario de Venezuela, platicó para Diario del Sur, menciona que él ingresó a la ciudad el pasado fin de semana y lo primero que hizo fue irse directamente a las oficinas federales de la Comar para sacar la CURP.





Las oficinas de la Comar e INM se saturan constantemente





“Yo llegué el día sábado en la tarde y desde ese día estoy esperando que nos atienden con mi esposa y mi hijo, acá lo que buscamos es la CURP para que no nos detengan migración en esta ciudad en la que estamos de paso”, expresó.

Destacó que fueron un promedio de 100 personas que pasaron el fin de semana afuera de las oficinas de la Comar para ser los primeros en pasar y obtener la CURP.

Enrique García, de origen cubano, que lleva 20 días en el campamento improvisado en sur de a ciudad, acusó que migración no le dice nada o que pasará con ellos y cada día se desesperan más por no tener una respuesta.





Las oficinas de la Comar e INM se saturan constantemente





“Yo no he querido salir en caravana y sigo esperando que migración me atienda, ya que mi objetivo es radicar en Tapachula, tener mis papeles y poder trabajar para ayudar a mi familia”, externó.

Añadió que el problema de las oficinas gubernamentales de México es la burocracia, la tardanza en los trámites y poca información que proporciona las autoridades.

Señaló que hay listas de espera de la letra A hasta la H con un promedio de 300 a 400 personas esperando ser atendidos por migración, algunos que están en el campamento y otros que se van a dormir a sus cuartos por las noches.

Puntualizó que es urgente y necesario que las autoridades se organicen para atender a todas las personas que ingresan todos por la frontera sur a la ciudad.





Llegan a 67 mil las solicitudes de asilo en México





Al termino del mes de julio se han solicitado 67 mil 103 solicitudes de la condición de refugiado de todo el territorio mexicano, informó Andrés Alfonso Ramírez Silva Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

El número de solicitudes presentadas ante las oficinas de la Comar tiene un incremento del 5.28% en comparación con el mismo periodo del 2021, años en que se presentó el mayor número de procesos en el país.

Honduras: 16 mil 815, Cuba: 11 mil 667, Haití: 9 mil 299, Venezuela: 7 mil 650, Nicaragua: 5 mil 335, El Salvador: 4 mil 192, Guatemala: 2 mil 678, Brasil: mil 551, Colombia mil 376 y Senegal son los 10 principales naciones en solicitar asilo.





Chiapas sigue siendo el estados de México con el mayor número de peticiones de asilo





Del total de las solicitudes, 49 mil 227 de la condición de refugiado se han pedido en Chiapas, de las cuales 44 mil 780 fueron en las oficinas de Tapachula y 4 mil 495 de Palenque.

Chiapas sigue siendo el Estado del país en donde más se solicitan refugio, seguido de la Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Baja California, según el último reporte oficial.

Desde el 2013, los hondureños han predominado como solicitantes de refugio en México. Solo el 21 fueron superados por los haitianos, pero van disminuyendo en términos porcentuales.





Chiapas sigue siendo el estados de México con el mayor número de peticiones de asilo





Ramírez Silva, destacó que el número de solicitudes que han incrementado considerablemente es de África, ya que actualmente han solicitado la protección más de 3 mil 346, cuando todo el años 2021 solo fuero mil 901.

En los siete primeros meses del año, este incremento de solicitudes de africanos representa alrededor del 50% de personas de Senegal, Angola, República Democrática del Congo, Ghana, Camerun y Nigeria.

En el mismo mes del años pasado se pidieron 12 mil 701 y en el que acá de terminar fuero 8 mil 543, mientras que en el 2020 solo fueron mil 761 solicitudes de asilo que se pidieron.

La tendencia de las solicitudes siguen creciendo en México y las autoridades estimas que si continúan así se podría imponer un nuevo récord histórico como el del año pasado.