Crisis migratoria en Chiapas: más de 20 mil migrantes varados en Tuxtla

Migrantes que se encuentran varados en Tuxtla Gutiérrez consideran que en Chiapas existe una población extranjera de aproximadamente 20 mil personas, entre los que llegan y salen, mientras que en Tuxtla Gutiérrez, se consideran unos 6 mil, también entre los de llegada y salida, aunque hay momentos que puede ser mayor por la constante llegada a la capital de Chiapas de autobuses con migrantes procedentes de Suchiate y de Tapachula.

Jorman José Calzada, llegó a Chiapas por la frontera Guatemala - México, cruzó en balsas en el río Suchiate, llegó a Ciudad Hidalgo y luego subió a Tapachula dice para lo que tuvo que pagar un guía, y desde Viva México personal del Instituto Nacional de Migración (INM) lo trasladó en autobús junto con otras 45 o 50 personas, cada autobús trae personal femenil y varonil de esa institución del gobierno de México, al llegar a esta ciudad nos soltaron a las calles.

Dice que, "Tuxtla Gutiérrez ya está colapsada por la gran presencia de migrantes, principalmente de Venezuela, no se encuentra casa en arriendo, no hay hoteles baratos para arriendo, ya no se consigue fuente de empleo, tenemos que quedarnos en la calle, en las plazas, esperamos que desocupen casas en renta y hoteles pero no es posible, en el punto donde pernoctan en la cuarta calle oriente y 20 sur suman unas 20 personas, algunas son familias completas".

"Hay una constante salida y permanente llegada, en Chiapas habrá unas 20 mil personas o más, cada día es mayor los que llegan o salen, todos los días vienen cruzando unas 800 personas por la selva del Darién entre Panamá y Colombiay todos los días llegan a Chiapas por Suchiate unas 5 mil personas, una crisis que no para, solo en esta ciudad entre unos 5 mil a seis mil personas de manera permanente, cada cinco días llegan a esta ciudad de cinco a siete autobuses de noche o madrugada con migrantes", afirmó.

Alexis Gabriel Calero, dice que uno de los tramos más peligrosos para la migración es la selva del Darién entre Panamá y Colombia, con muchos riesgos y peligros llegó a Guatemala, ingresó por Suchiate, viajó a Tapachula y desde esa ciudad fronteriza el INM lo trasladó hace dos meses y medio a Tuxtla Gutiérrez, donde no encuentra empleo, quiere llegar a la Ciudad de México y luego a la frontera norte del país.

Se ha registrado en la plataforma de migración de los Estados Unidos de América, espera la cita y confía en algún momento viajar en autobús o en avión hacia la Unión Americana, necesita reunir dinero, 6 mil pesos para el boleto, además del viaje de Tuxtla Gutiérrez hacia la Ciudad de México, la realidad es compleja.

Dice que todos los días llegan migrantes nuevos, todos los días se suman más a los que habemos en esta ciudad, aunque están constantemente saliendo, van muchos solos, caminando por carretera, veredas, pasando por ciudades, por municipios, hay también de otras naciones pero son más los de Venezuela, todos por el mismo sueño, la realidad es complicada, muy riesgosa, es difícil salir de Venezuela y pasar por Panamá, Colombia, Honduras, Costa Rica, Guatemala y México.

Joan Bustillo, de Venezuela, cuenta que pasó por la selva del Darién entre Panamá y Colombia, una travesía complicada que lo llevó a Guatemala y luego cruzó la frontera por el río Suchiate para llegar a Ciudad Hidalgo, donde personal del Instituto Nacional de Migración (INM) lo trasladó a Tuxtla Gutiérrez en autobús hace un mes y diez días, ya en la capital dice, está sobreviviendo, buscando el pan de cada día, confía en Dios, corre peligro en el parque ubicado en la cuarta oriente y 20 sur, dice que va a la gran manzana, Estados Unidos, porque su misión es hacer la casa para su familia.