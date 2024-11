¡Se dispersan en Tuxtla Gutiérrez! Migrantes deambulan en la mendicidad

Por falta de recursos económicos Dayro Miguel Sánchez Medina, originario de El Salvador, tiene que dormir en la calleo en las plazas comerciales, junto con su esposa. Se acompaña de otros connacionales, se cuidan entre todos y de día salen a pedir ayuda económica por todas partes, venden alimentos o paletas de dulce, mientras su mejor comida es el pan blanco o bolillo que compran en el supermercado.

Te puede interesar: Vecinos y migrantes en conflicto: La lucha por el espacio en Tuxtla Gutiérrez

A las paletas de dulce les llaman “chupetas”, los ofrecen a todas las personas que se topan en la calle, pero les compran poco y ante sus pocos ingresos tienen que pedir una ayuda económica "Me cooperas con una moneda", dicen en las calles y en las plazas comerciales; mientras otros se acercan a pedir ayuda para alimentos. Miles, principalmente de Venezuela, ocupan varios puntos de Tuxtla Gutiérrez.

Mientras que Reinel Mavares, quien con lágrimas en los ojos dijo que su vida es la calle, no hay para hoteles, ni para renta de casas. “No hay trabajo para los migrantes, tenemos que andar pidiendo dinero, pidiendo comida, no tenemos quien nos ayude para bañarnos, para los aseos personales”, señala mientras explica que lleva pocos días en la capital y para comer se sufre, no come todos los días, ni todas las comidas diarias, pero a pesar de la precariedad quiere seguir buscando el sueño americano.

La situación de los migrantes que se encuentran en la capital chiapaneca / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas La situación de los migrantes que se encuentran en la capital chiapaneca / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas La situación de los migrantes que se encuentran en la capital chiapaneca / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas La situación de los migrantes que se encuentran en la capital chiapaneca / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas La situación de los migrantes que se encuentran en la capital chiapaneca / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas La situación de los migrantes que se encuentran en la capital chiapaneca / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas La situación de los migrantes que se encuentran en la capital chiapaneca / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas La situación de los migrantes que se encuentran en la capital chiapaneca / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

“Lamentablemente el trato de discriminación en contra de los migrantes persiste. Lamentablemente hay migrantes narcos que vienen a echar brocas aquí. No somos iguales que ellos, pero no hay quien nos de empleo. Tenemos que seguir buscando las formas de comer, a la familia de Venezuela le decimos que vamos bien para no preocuparlos, pero no tenemos nada, vamos mendigando”, explica.

Su amigo Derwin Trujillo, también de Venezuela, compartió que es triste ser víctima de maltrato. “La gente aquí nos trata como animales, como si no fuéramos hermanos; menos que nos den trabajo, cuando alguien ha conseguido empleo los explotan, trabajan más de ocho horas, 12 horas, 15 o 18 horas, el sueldo es de 200 a 300 pesos, sin descanso, sin comida, sin posibilidad de bañarse, pese a ello seguimos soñando, queremos seguir para adelante”.

En su momento Davis Jiménez, de Venezuela, también expuso que viven entre la precariedad, la pobreza, la mendicidad, con el desprecio de la gente y el rechazo constante. “No nos quieren, nos desechan, no somos animalespero así nos tratan, no podemos conseguir empleos, vamos gente buena que necesitamos trabajo pero no es posible encontrar, se vive en la calle, en las plazas y la comida es muy escasa. No se come todo los días, somos conformes pero aguantamos mucha hambre, no conseguimos dinero, estamos sobreviviendo entre la pobreza y el rechazo, lo ideal sería un trabajo, que no nos regalen pero no hay trabajo, hay discriminación”, expresa.

La alimentación de los migrantes la consiguen mendigando, dice Alfonso Herrera. “Se pide por aquí, pidiendo por allá y más allá. A veces nos dan una moneda aquí y otra por allá, viaja con cinco familiares, con su nieta, su esposa, su hermano y su hijastro, no es fácil, duele la migración, hace falta la empatía de la gente, basta con dejarnos vivir en las plazas y estamos en una situación muy difícil, al igual que en Venezuela, que a pesar de la gran dificultad vamos para adelante”.

La señora Yormeri Pacheco, de Venezuela, narra con tristeza que hay mucha xenofobia en contra de los migrantes, en contra de los venezolanos. “Nadie nos ayuda para recibir dinero que nos han ofrecido enviar, nadie nos quiere auxiliar para poder recibirnos nuestro dinero, aún cuando uno quiera dar una recompensa, oímos los gritos ¡Váyanse de aquí, no los queremos aquí!”.

Generan contaminación

Los extranjeros ocupan varios puntos de Tuxtla Gutiérrez, están dispersos desde la novena sur hasta en libramiento surpor toda la cuarta calle oriente, en numeroso el grupo entre la 15 y 17 sur donde se ubica la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM), el problema es la contaminación que generan. Huele mal en el punto donde pernoctan, donde se resguardan en casas de campaña, podrían ser portadores de enfermedades, la Secretaría de Salud no emite alguna información sobre las condiciones de salud, algunos presentan tos, ellos dicen que están sanos.

La mayoría de los extranjeros en Tuxtla Gutiérrez han sido engañados por el INM que les ha hecho creer que les otorgaba permiso provisional de 10 días para transitar por el país, pero el documento que les entregó el subrepresentante Local Auxiliar de la Estancia Provisional en Tuxtla Gutiérrez, Fabián López Calderón, dice otra cosa.

“Atendiendo los principios de legalidad, economía, celeridad, eficacia, publicidad, buena fe, a las circunstancias del caso concreto, tomando en consideración las condiciones del viaje y con el objetivo de evitar un alojamiento, esta autoridad migratoria acuerda registrar los datos de Dayro Miguel Sánchez Medina, con fines estadísticos en el sistema institucional, téngase por no presentado, ni alojado al extranjero de Venezuela en términos de la Ley de Migración”, cita el documento.

Local Migrantes llenan calles aledañas al INM

"Permítase el egreso de las instalaciones migratorias para que en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de emisión acuda a regularizar su situación migratoria en el país dentro de la circunscripción territorial de la oficina de Representación que expide el presente acuerdo cumpliendo los requisitos de los supuestos previstos en la Ley de Migración y/o ejerza la condición de estancia que hubiera omitido acreditar al momento de la acción de medicación migratoria y/o promueva el recurso de revisión en contra del presente acto", finaliza el papel.

Este documento no otorga una condición de estancia, ni constituye autorización de libre tránsito entre entidades federativas. Notifíquese y entregue el presente acuerdo a la persona extranjera para los fines legales correspondientes. Cúmplase. El documento también es firmado por los testigos de asistencia Karla Verónica Hernández Valdez y Graciela Santibáñez Sánchez, y firma de recibido Dayro Miguel Sánchez Medina, quien dice que le dijeron que le entregaban un permiso, aunque realmente no lo es, más bien es un engaño y una violación a sus derechos humanos.

En algunos puntos de Tuxtla Gutiérrez hemos encontrado mensajes de ciudadanos chiapanecos en contra de migrantes, discriminatorios, racistas y xenófobos, que molesta a los extranjeros pero no emiten comentarios, se dicen respetuosos de los chiapanecos y que no vienen a hacerle daño a nadie.

Buscan trabajar para sobrevivir

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Francisco Lazos Morales, dijo que el fenómeno migratorio en Tuxtla Gutiérrez es complejo, es muy complicado por el problema que causan por los volúmenes de migrantes que hay en la ciudad y que algunos nos están haciendo daño.

Comentó que a su empresa pasó un migrante de Venezuela con toda su familia solicitando empleo, lo felicité por buscar un empleo en vez de estar pidiendo dinero en la calle, aunque sea un empleo de paso para que él y su familiapuedan comer, es válido y es justo, en la medida de las posibilidades creo que las empresas de Tuxtla Gutiérrez podrían apoyar a esas personas con una fuente de trabajo.

Local Autoridades desalojan a migrantes asentados en el parque del Barrio San Francisco de Tuxtla

Creo que lo vamos a llamar porque tenemos trabajo y hay esa posibilidad de poderlos ayudar, es válido y es justo, lo hemos hecho en otras situaciones, es crítica su situación, no tienen que comer, algunos empresarios han dado empleos, hay esa posibilidad de poder hacerlo, la exigencia al Estado Mexicano es que atienda al fenómeno migratorio, si les dan paso o permiso provisional no estarían mucho tiempo en Chiapas, pero vemos que hay mucha apatía de las instituciones, enfatizó.

La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad e Inclusión del Congreso del Estado, Luz María Castillo Moreno, dijo que sus razones tienen los migrantes de salir de su país y de exigir mejores condiciones de vida y de seguridad, lamentablemente, tienen que buscar en otro país porque en el suyo se les ha negado, se les violenta sus derechos, se les vulnera por la misma sociedad, hay un rechazo, una discriminación, exclusión, no hay conciencia, no hay empatía.

La legisladora local por el Movimiento de Regeneración Nacional indica que es justicia que pidan mejores condiciones de vida y buen trato, esa parte es un desafío, en el Congreso del Estado de Chiapas se ha planteado elaborar una ley para la atención de las personas migrantes, ojalá que sea algo transversal, con base en los derechos humanos, para que ellos tengan mejor calidad de vida.

Que a su paso por México, por Chiapas los migrantes tengan una vida de calidad y que no se ponga en riesgo su derecho a la vida, a la integridad, principales derechos que tenemos aunque lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también los tratados internacionales, las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, apuntó.