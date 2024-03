Migrantes varados en Plaza del Sol no participarán en Viacrucis

Municipios Preparativos y cambios Significativos para el Viacrucis en San Cristóbal

Migrantes varados en la terminal de la OCC en Tuxtla Gutiérrez y en el estacionamiento de la Plaza del Sol, no desean participar en el viacrucis que organizan en Chiapas por Semana Santa, tienen otras intenciones como el hecho de salir de la capital del estado, unirse a las caravanas que vienen de la Costa y Soconusco, desconocen si hay convocatoria para participar en un viacrucis, pero cuentan que no es esa su intención, les urge salir de este estado pero tienen carencias económicas, algunos han perdido boletos de autobús de dónde han sido bajados por personal del Instituto Nacional de Migración.

Unos 200 migrantes se encuentran varados en el estacionamiento de la Plaza del Sol y en los pasillos de la terminal de la OCC, en Tuxtla Gutiérrez, el Instituto Nacional de Migración (INM) los trabajo desde Tapachula y a otros desde Ciudad Hidalgo a la capital en autobús y aquí los abandona, negándoles permiso para transitar por México, mientras que personal de seguridad privada de la plaza los acosan, los persiguen, los violentan en sus derechos y les dicen que se vayan.

Antonio Paz, un migrante de Venezuela, cuenta que su aspiración es unirse a las caravanas que mueven de la Costa y Soconusco pero encuentran la forma, dice que se ha enterado que en algunos otros años migrantes realizan un viacrucis en Semana Santa pero eso no les interesa, más bien desearían unirse al montón pero no encuentran como hacerlo, en Tuxtla Gutiérrez trabajó algunas semanas, comprobó boletos por 3 mil 700 para el y su familia para viajar a la Ciudad de México en su ruta con destino a la frontera norte del país pero en La Pochota fueron bajados por personal migratorio y regresaron a la plaza.

Sin grabar su rostro aceptó entrevista y nos compartió que hay una negación de derechos por parte del INM, dice que tienen sueños, ilusiones, aspiraciones, no queremos ser una molestia, ni una carga para la sociedad, nos mostró boleto de autobús comprado en la OCC pero no los dejaron avanzar en autobús, junto con nosotros bajaron a unos 25 migrantes, esto ocurrió el sábado hace siete dias, salió de su país el 23 de enero de este año y ahora no encuentra la forma de salir de Tuxtla Gutiérrez desde hace 15 dias, tienen muchos problemas para ir al baño y para el aseo personal.

Mientras tanto, Lorena Bustamante, de Venezuela de dónde salió el 27 de enero de este 2024 cuenta que el INM separó a la familia de ocho integrantes, a ella y sus hijos los llevaron a San Cristóbal de Las Casas y a su esposo a Tuxtla Gutiérrez, afortunadamente ya se encontraron, esto ocurrió el lunes 4 de marzo al trasladarlos desde Tapachula, no han encontrado la forma de unirse a las caravanas que vienen de la Costa y Soconusco, no saben del viacrucis que en Semana Santa realizan algunos migrantes pero precisamente que su intensión es salir de Chiapas con toda su familia.

Por su parte, Rolando Alberto Aguirre, dice que viene a triunfar, salió de El Salvador hace dos meses, su intensión era llegar a los Estados Unidos de América, pero en su ruta ha encontrado la posibilidad de desempeñar su oficio, trabaja el sistema eléctrico de los vehículos, en Tuxtla Gutiérrez intentó emplearse en un taller pero le pagaban muy poco, cien pesos, 150 pesos, pero no le alcanza, consciente de su sabiduría en su oficio decidió instalar su propio taller del sistema eléctrico de vehículos por la zona del Mercado Los Ancianos y le va mejor con ingresos de 400 y 600 pesos diarios desde hace 15 días, no desea sumarse ni a caravanas, ni al viacrucis de migrantes, quiere seguir en la capital de Chiapas, desea enviar dinero a los suyos en su lugar de origen.

Finalmente, Alexis Cañizales, de Colombia dice que a pesar de lo complejo que es migrar aspira a triunfar, pretenden viajar a la Ciudad de México y luego a los Estados Unidos de América, viene con dos sobrinos, un cuñado, un hijo y un hermano, no pueden sumarse a las caravanas, ni al viacrucis, agradece la atención de la gente, nosotros esperamos en algún momento salir de Tuxtla Gutiérrez donde lleva 15 días, ha estado en Chile, Perú y ahora en México.

Otros migrantes no dan entrevistas pero lamentablemente el mal trato viene del INM, la gente se solidariza, hay bendiciones, menos del Estado Mexicano, los policías son muy malos, dicen, muchos no quieren fotos, ni videos, aspiran a llegar a la meta y ser historias de éxito en los Estados Unidos de América.

