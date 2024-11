Migrantes ven albergues como cárcel: se rehúsan a desalojar el parque de Santo Domingo

Cerca de 100 migrantes que se mantienen acampando en el parque de Santo Domingo, al lado de la capilla que lleva el mismo nombre, fueron advertidos por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) en coordinación con policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para ser desalojados.

Fue cerca de las 17:30 horas que camionetas del INM llegaron junto a policías municipales dando el aviso para que se retiraran. De acuerdo con Elias Erickson, Ramón prefiere estar en la calle que en los albergues a donde los quieren mandar, ya que los considera como una cárcel.

"Estuve en un albergue en Tapachula y yo no vuelvo a quedarme en uno porque hay más droga adentro que afuera, luego estamos en espera de la cita del CBP One y ¿cómo la vamos a actualizar diario si nos quitan los teléfonos?", comentó el migrante venezolano.

Por lo que se niega a moverse de su campamento, pues asegura que no es la hora para que lleguen y la forma, Erickson afirmó que si siguen con actitudes como esa, él también se portará grosero. Cabe mencionar que Elias es una persona con capacidades diferentes quien se dedica al corte de cabello en el lugar y de eso sobrevive en Tuxtla.

Los migrantes se han negado a salir de su campamento / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

"Que dicen que van a venir los militares y los guardias y vamos a perder todo, yo le dije sabe qué, perdí desde que salí de mi país y no me importa perder eso, y si me llegan a faltar el respeto o pegarme, por mi madre que yo les voy a regresar el cornazo y nos vamos a matar porque no me voy a mover de acá", aseguró.

Eli de Rojas, otra migrante de Venezuela quien viaja con tres niños, consiguió un trabajo en una tortillería y recién regresaba del trabajo cuando se encontró con el desalojo. De acuerdo con la migrante, se siente en un callejón sin salida, pues no tiene el recurso para pagar un arriendo, además de que se encarga de mantener a sus tres hijos.

"No es viable irse a un refugio, yo acabo de salir de un albergue y allá no permiten el uso del celular, no podemos salir obviamente, por lo menos aquí nos vemos entre familia y puede dejar uno a los niños, ir a trabajar, venir, pero allá en el albergue no es posible (...) nosotros con la cita del CBP One, diariamente se tiene que pedir la cita y si no verifico pierdo el chance y es irrevocable, si se pierde, se pierde", indicó Eli.

Por lo tanto, los migrantes se han negado a salir de su campamento, ya que no les están dando seguridad de moverse a los albergues, pues para ellos estar ahí es como una cárcel de su país, ya que son separados de su pareja, les quitan el teléfono, y al no trabajar no pueden avanzar sin el recurso económico. Por lo que han pedido que les den un lugar digno donde puedan salir y entrar sin ningún problema.

"Vinieron ayer, hicieron un comentario así por encima y ya hoy que de una vez va a venir un convoy y va a tirar las carpas y eso (...) de pronto si hubiera otro espacio que pudiéramos ocupar, qué sé yo, un polideportivo, una cancha donde tengamos la libertad de entrar y salir fuera más fácil, pero ahí los albergues son muy estrictos", concluyó.

Cabe mencionar que la mayoría de personas que se encuentran en este parque son niños, por lo que han pedido a las autoridades que se pongan la mano en el corazón. Hasta el cierre de esta redacción, los migrantes se mantenían en el campamento, algunos recogiendo sus pertenencias, mientras que otros se reunían para asegurar que no se moverían del lugar. Por otro lado, las autoridades migratorias y policiales se mantenían en el lugar esperando que se movieran.

