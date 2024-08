¡Migrantes en Lomas del Venado viven en condiciones precarias! ¿Posibles riesgos de salud?

Tuxtla Gutiérrez.- Migrantes que se han asentado en las calles de la colonia Lomas del Venado en la capital chiapaneca viven en condiciones precarias, utilizando carpas improvisadas y realizando sus actividades diarias al aire libre. En entrevista, migrantes han señalado que han sufrido varias enfermedades, principalmente estomacales.

Rolando Jiménez, originario de Venezuela, compartió en entrevista que desde su llegada, tanto él como sus hijas han sufrido enfermedades estomacales, esto principalmente a las condiciones en las que tienen que vivir y preparar sus alimentos, sin tener los cuidados de higiene.

Autoridades confirmaron que los migrantes no representan un foco de infección o enfermedad que ponga en riesgo a la población / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas Condición en la que viven los migrantes en esta colonia / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

"Desde que venimos andamos malos del estómago, las niñas no han parado con la diarrea, ha sido de todos los días. Hemos intentando cuidarnos y ser lo más aseados posibles pero es lo que nos tocar vivir", dijo el migrante.

Además dijo que recientemente habían colocado baños públicos en la zona, sin embargo debido a que muchos migrantes hacen uso de los únicos dos sanitarios públicos que hay, ellos prefieren pagar por baños privados debido a la falta de salubridad en los baños públicos compartidos.

Guadalupe Alfaro Zebadúa, secretaria de Salud Municipal, afirmó que los migrantes no representan un foco de infección o enfermedad que ponga en riesgo a la población en general. Señaló que se ha realizado un monitoreo constante y no se han detectado enfermedades, salvo casos aislados de papanicolaou que no representan un riesgo de contagio.

"No tenemos un foco detectado ahí de algún tema de salud importante hacia los habitantes de esas colonias (...) se han reportado enfermedades como Paludismo, sin embargo no es el tema aquí porque aunque si tenemos el vector, no tenemos la forma de contagio", dijo Alfaro Zebadúam

Asimismo señaló que sí existen casos de personas detectados con VIH, mismas a más que la Secretaría de Salud les ha brindado la atención y acompañamiento durante su estadía en la ciudad, dándoles el servicio médico y dotándolos de preservativos.

"Hemos encontrado pacientes con el tratamiento ya de VIH, a los cuales hemos dado el manejo y el apoyo para que sigan en su tránsito, que no les falte el medicamento el cual además es gratuito (...) se les ha acercado la vacunación, en su momento influenza y Covid-19, para evitar que sea un riesgo", dijo la secretaria.

No obstante, reconoció que las personas asentadas en las calles son vulnerables a enfermedades, especialmente gastrointestinales, debido a las condiciones en las que viven y a la falta de higiene que existe en dichos asentamientos.

Cabe destacar que debido la cercanía de estas colonias con el Instituto de Migración, muchos extranjeros optan por quedarse en el lugar. Asimismo, un joven migrante destacó que han llegado hasta la entidad a la espera de una cita con las autoridades migratorias de Estados Unidos, y la apertura del CBP One traerá una oleada de migrantes venezolanos.

