Un accidente le cambió la vida, ahora "Mickey" lucha para salir adelante

Tuxtla Gutiérrez. - Miguel Ordoñez, un hombre de 44 años, conocido como "Mickey", originario del municipio de Mapastepec, Chiapas; a raíz de un accidente perdió la pierna izquierda lo que lo imposibilitó poder realizar sus actividades cotidianas.

"Mickey" como todos le dicen, este apodo se le adjudico por una empresa de publicidad que tenía y parte de ello es por su fanatismo al personaje de Disney Mickey Mouse; se dedica a vender cubrebocas en el tope ubicado en la entrada de la escuela secundaria Ricardo Flores Magón de San José Terán, a la altura de la unidad habitacional militar, en un horario de 7 pm a 11 pm, ya que por la mañana y tarde no puede debido al fuerte calor, por lo que en el estado de salud que se encuentra le provoca una descompensación.

En su casa, ubicada en San José Terán, vive con su mamá de 64 años y su tía de 48 años; la mamá de Miguel se dedica a abrir y cerrar puertas en una farmacia cercana a su domicilio, su tía tiene síndrome de Down, por lo que él y su mamá son los que tienen que llevar el sustento a su hogar.





Vive con su mamá de 64 años y su tía de 48 años, él y su mamá se hacen cargos de los gastos / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

La vida de Miguel antes del accidente





Miguel se dedicaba a la publicidad a través de perifoneo y spots, la empresa que el tenía se llamaba "Publicidad Mickey", en su negocio también podías encontrar botargas de diferentes personajes; Mickey Mouse, Winnie Pooh entre otros.

Miguel perdió todo debido a un accidente en el tramo carretero de la ruta que conduce a Oaxaca, en ese trágico accidente viajaban con él personas quienes lamentablemente perdieron la vida, por lo que tuvo que indemnizar a los familiares y vender todo lo que tenía, en ese mismo accidente el perdió su pierna izquierda; desde ese entonces la vida de Miguel Ordóñez dejó de ser la misma.





Su fanatismo al personaje de Disney Mickey Mouse hizo que le pusiera el nombre a su empresa de publicidad e incluso crea sus propios tenis con el personaje / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas









La vida de Miguel en la actualidad





Su vida dio un giro de 360°, Miguel cambio después del accidente, él se dedica a vender cubrebocas en la entrada de la escuela Ricardo Flores Magón y realiza manualidades con tubos de PVC.

Independientemente de su condición física sufre epilepsia, desnutrición, insomnio y diabetes; debido a la diabetes sufre neuropatía diabética lo que le provoca fuertes dolores en su pierna.

Pese a las capacidades diferentes, "Mickey" no ha dejado de trabajar, incluso aunque sus actividades cotidianas no sean las mismas, él busca la manera de salir adelante para obtener ingresos y poder pagar los gastos médicos, alimentación, entre otras cosas.





Vende cubrebocas en el tope ubicado en la entrada de la escuela secundaria Ricardo Flores Magón y la unidad habitacional militar / Foto: Google Maps





Debido al uso de la silla de ruedas a veces tiene que utilizar unos guantes, ya que sus manos se encuentran lastimadas, provocándole ámpulas y debido a esas heridas puede perder la mano por la diabetes.

"Fui a buscar trabajo a varios lugares, taquerías u otra cosa porque se cocinar y me puedo mover de alguna manera adaptándome a los lugares y nada más de verme la pierna me decían; no, no hay trabajo".

"A raíz de que me quitaron la pierna me volví el hombre invisible, porque la gente cuando pasa a lado tuyo se voltea pensando que le vas a pedir algo, yo no necesito dinero, con que me den una palmada o me sonrían es todo", comentó.





La vida de Miguel no ha sido fácil, ha pasado vergüenza, las personas lo han humillado e incluso se han aprovechado de él por la condición física en la que se encuentra.

"Una persona vino me dijo que me regalaría una prótesis, que seria un apoyo, pero fue cruel lo que hizo; gaste en un taxi de ida y vuelta y me dijo que le diera 3 mil 500 de inmediato para que me la hiciera, si me hubiera querido ayudar me hubiese dicho te la hago y me lo pagas poco a poco, yo no me niego a pagarle, pero si me quería ayudar eso es apoyo".

Y así como esa persona han habido más e incluso una persona que lo "ayudó" a través de redes sociales de un medio de comunicación a pedir a las personas apoyo para él; dinero, despensa, medicamentos, cosas de higiene personal, pañales, entre otras cosas fueron recaudadas y nunca se le hicieron llegar.





Con los tubos de PVC realiza soportes para celulares / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas La tubería de PVC en manos de Miguel es arte, aprendió viendo tutoriales en YouTube y también hace lámparas / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas El material de PVC incluso también le sirve para hacer mesas / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





En esta ocasión Miguel pidió el apoyo a nuestro medio de comunicación El Heraldo de Chiapas para poder hacer llegar el mensaje a las personas que deseen aportar.

Cubrebocas, tubos de PVC, medicamentos para la diabetes y los que usa cotidianamente (Insulina, clonazepam, pregabalina, gabapentina, atorvastatina) pañales, despensa e incluso una parrilla, ya que no tiene donde cocinar, entre otras cosas, es lo que necesita, esta dispuesto a recibirlo en su domicilio; ubicado en la colonia San José Terán, primer callejón del triunfo (atrás de la secundaria Ricardo Flores Magón) número 52 A, antes de un salón de fiesta, como referencia hay un letrero que dice "se sacan copias".





Miguel también sufre de epilepsia, insomnio y diabetes por lo que necesita una serie de medicamentos e incluso pañales tipo calzón / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Asimismo si deseas hacer una aportación monetaria el numero de cuenta es 4152 3134 1636 2742 del banco Bancomer (BBVA).

Miguel ha esperado los apoyos de gobierno pero únicamente le han dado largas, asimismo no puede transportarse de un lugar a otro ya que no tiene el recurso económico para realizar las vueltas de los trámites que le solicitan.

Es por eso que está solicitando el apoyo de las personas, no solo económico si no también en cosas que le puedan regalar y le sea útil, así como el material que usa para sus manualidades (pintura en aerosol, pegamento, tubos de PVC, madera, focos, etc.) todo material en manos de Miguel es arte; incluso cosas que pueda vender, ya que el negocio de cubrebocas y de manualidades con tubos de PVC han salido de las donaciones que le han hecho.