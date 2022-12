¡Milagros a fieles creyentes! Peregrinos no pierden la fe a la Virgen de Guadalupe

Las peregrinaciones más fuertes a la Parroquia de la Virgen María de Guadalupe serán los días 10, 11 y 12 de diciembre, estarán todo el último día del docenario, las más grandes serán las que ingresarán por la carretera Villaflores - Tuxtla Gutiérrez vía el municipio de Suchiapa, sin embargo, la población católica está llegando al santuario de la virgen en el centro de la capital, en la avenida central entre sexta y séptima poniente, mientras los sacerdotes esperan la llegada de los fieles con sus ofrendas.

La misa de envío de los peregrinos guadalupanos será el viernes 9 de diciembre a las 06:00 horas, luego emprenderán el viaje a la ciudad de Villaflores, en vehículos, a dos horas de la capital, para pernoctar allá ese día y al siguiente comenzar la caminata por toda la carretera estatal, mientras que la misa de envío de las peregrinas guadalupanos será el sábado 10 de diciembre a las 13:00 horas, para posteriormente viajar a esa misma ciudad para juntos emprender el regreso a la capital.





Blanca Estela todos los días reza el rosario con su hijo y su madre / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Estos son los contingentes que ingresan por la carretera de Villaflores el día doce de diciembre, para llegar al templo parroquial del medio día en adelante, se espera que caminen uniformados, de faldas largas de cuadros y blusa blanca bordada con listones, se acompañarán de radio de comunicación, botiquín, guías que se encargarán de las medidas de seguridad por la circulación de vehículos.





Mientras llegan las peregrinaciones masivas, están poco a poco recibiendo a los peregrinos en el templo parroquial de la Virgen María de Guadalupe, es una de las 23 parroquias de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez en la capital, una de las 76 pertenecientes a la Arquidiócesis en 44 municipios, pero tiene la peculiaridad de ser la más visitada por ser la virgen la patrona de este territorio.





Blanca Estela Garfias Cisneros cuenta el milagro de haber sanado de quistes en el ovario / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En el templo parroquial nos encontramos a Blanca Estela Garfias Cisneros, que nos compartió que ha tenido la fortuna de experimentar muchos milagros de la Virgen María de Guadalupe en su vida, además, junto con su familia profesan la región católica, y no pueden faltar las visitas al templo de la virgen, puesto que insiste, hay mucho de que darle gracias a Dios y a la virgen por su intercesión, junto a las obras de su hijo Jesús el salvador.





Dice que cada año acude al templo a peregrinar, lo hace por muchas razones, presentó quistes en los ovarios antes de procrear a su hijo que ahora tiene once años, su señora madre ofreció un año de rezos del santo rosario a la virgen María de Guadalupe, y en menos de un año, aproximadamente a los seis meses, cuando médicos la preparaban para una cirugía los estudios revelaban que ya no tenía la enfermedad, hace 15 años experimentó el milagro por la intercesión, no hubo necesidad de operación, de quimioterapias, ni radioterapias.





Junto a su hijo, Emilio Arturo Garfias Cisneros, en el templo de la virgen María de Guadalupe sostiene que no puede faltar en llevar sus ofrendas, ahora solo pasa por su mente una cosa, dar gracias a Dios, por estar sana y salva, ha salido adelante está prueba, hay muchas lecciones y hay que dar gracias que estamos vivos para dar gloria a Dios, hay mucho que contar, su familia es católica viven en la colonia Santa María La Rivera en Tuxtla Gutiérrez.

Dice que su señora madre preside en casa la celebración a la Virgen María de Guadalupe, rezos, oraciones, ofrendas y en el momento preciso ella y su hijo acuden al templo parroquial para manifestar su agradecimiento, este medio día rezaron juntos el santo rosario frente a la imagen de la virgen.





A la sociedad le dijo que no se olvide de sus orígenes, que sin la intercesión de la virgen nada existiera en este mundo, que le dé gracias a Dios haciendo siempre el bien, que a pesar de las dificultades de la vida siempre debemos tener fe, lo que ha pasado en su vida, insiste, es una orue patente de sus obras de la madre.

Mucha experiencia de vida, mucho que contar, mucho que compartir y mucho que hacer por los demás, hay que aprovechar la vida para ayudar siempre al necesitado, sostiene la señora Garfias Cisneros.





Mientras tanto, Beatriz López, cuenta que ha peregrinando de la zona norte de la capital hacia la parroquia de la Virgen María de Guadalupe, lo ha hecho para darle gracias porque después de dos años de la pandemia del SARS COV2 (Covid 19) volvemos a retomar las actividades de la festividad con una vida normal, casi en su totalidad.

Agradecemos a Dios la vida, tenemos que agradecerle todo lo que nos ha dado, sobre todo la salud, la intercesión de la virgen, y pedimos que nos siga bendiciendo, damos gracias de todo, la vida, nuestros hermanos, el poder vivir, el poder despertar, la existencia de todos, el bienestar de nuestros hijos, de todo, insistió.