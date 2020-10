Miles en espera de servicios en el Registro Civil

Miles de personas abarrotan la dirección general del Registro Civil en Tuxtla Gutiérrez, con la intención de realizar algunos de los trámites de los actos registrales, muchos llegan desde la madrugada, hay quienes lo hacen con café y pan en mano, adultos acompañados de algún familiar.

La fila en la institución ubicada en la calle central y segunda sur, llega a más de 300 metros, esperan ficha para el ingreso, todos esperan afuera para tramitar matrimonios, actas de nacimiento, Clave Única del Registro de Población, aclaración de actas, corrección de datos y otros servicios.

El lunes de la semana pasada el Registro Civil reanudó trámites para matrimonios suspendidos por la pandemia del SARS COV2 (Covid-19), en el interior solo personal que hace guardias, todos deben portas cubrebocas, aunque hay quienes desafían al coronavirus.

Los solicitantes de servicios tienen que ser pacientes para ser atendidos, tendrán que esperar todo el día en la fila o quizás, algunos no alcancen a pasar en un solo día y habrá que intentarlo otra para tramitar documentos.

En el interior tras las rejas personal del Registro Civil explica a hombres y mujeres el procedimiento a seguir, llevar consigo copias del documento que solicita, obligadamente portar cubrebocas para ingresar, no pueden ser más de uno o dos por ventanilla, pasar por sanitización y aplicación de gel antibacterial.

Hay quienes desearían pasar más rápido, lo que no es posible, el Registro Civil inicia actividades a las nueve de la mañana, cuando el personal llega ya está la fila, no hay acceso a nadie que no sea trabajador de ahí, o que realice trámites.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La fila se ha establecido desde la calle central hacia la segunda sur en dirección a la entrada de la institución, o sobre la segunda sur dando la vuelta hacia la primera oriente y luego al sur, la carga de trabajo es enorme para el personal, tendrá que ir atendiendo los rezagos lo más pronto para evitar que se sigan las aglomeraciones.

No hay matrimonios con eventos masivos, solamente los contrayentes, testigos, y en su caso, los padres de ambos, esto como medida sanitaria para disminuir la cadena de contagio del Covid 19 en Chiapas.