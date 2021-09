Militantes de Morena se manifiestan en el Comité Estatal

Tuxtla Gutiérrez. - La mañana de este lunes se manifestó un contingente de militantes del Movimiento de Regeneración Nacional a las afueras del Comité Estatal de ese organismo político para denunciar la imposición de regidores en su municipio, pues señalan a Ciro Sales, de colocar a gente a fin a él sin importarles las comunidades indígenas.

Lauro Vázquez Mendoza, integrante de la Coalición de Organizaciones Campesinas Indígenas de la Selva Independiente; (COCISI), explicó que su estancia en las oficinas del Comité Estatal de Morena, ubicada sobre la 3ª norte entre 12 y 13 poniente en la capital chiapaneca; es para entregar un oficio en el que exigen se respete la representatividad de los pueblos originarios de Ocosingo, quienes piden sea incluido como regidor Martín Martínez Díaz.

Señalan que los tres regidores plurinominales que les quieren imponer no hablan la lengua materna de la zona, ellos son Herminio Cleoved, Víctor Ordoñez, quien fue contendiente de Morena, y Tania Martínez Forslan; ésta última fue diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quien nunca se ha sumado a las filas de Morena.





Aseguran que Martínez Díaz es la persona que cuenta con el respaldo de las comunidades indígenas y las 24 organizaciones, quienes le dieron aproximadamente 35 mil votos a favor de Morena en la pasada Jornada Electoral del pasado 6 de junio, contra más de 4 mil votos que dio la cabecera municipal.

Por su parte, Martín Martínez, quien fue candidato a tercer regidor en la planilla de Morena, dijo que responsabilizarán a Ciro Sales de todo lo que acontezca en Ocosingo por imponer en la regiduría personas que ni son de Morena y ni hablan la lengua originaria.

“Hemos pasado a las oficinas de Morena donde Ciro Sales no ha dado la cara y no nos quiere atender. La gente subordinada no tiene la capacidad de atendernos, nos dio información no favorable. Seguiremos luchando buscando las dependencias correspondientes, al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana ((IEPC) o el Instituto Nacional Electoral (INE)

Vamos a seguir manifestándonos de manera pacífica, no hemos sido de alboroto sino de paz y tranquilidad, buscamos la mejor solución a través del dialogo, pero si se hace esta imposición y el congreso lo aprueba, siempre va a haber problemas”; dijo Vázquez Mendoza.

Sin embargo, Martínez Díaz advirtió, “hacemos responsable a Ciro Sales de todo lo que vaya a acontecer en Ocosingo, somos mayoría y el pueblo es quien manda”.