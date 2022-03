Mira como Alejandro y Adriana luchan por la educación de sus hijos

En la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra en el barrio de San Roque en la capital de Chiapas, los padres de familia colaboran con las medidas sanitarias para disminuir riesgos de contagio del SARS COV2 (COVID 19), las jornadas escolares se han reducido y las actividades se apegan al Protocolo para el Regreso Seguro, Responsable y Ordenado Presencial.

En este plantel los padres de familia asistieron a una reunión con profesores, llegando antes de las ocho como es el caso de Alejandro y Adriana, una pareja joven que viven en Chiapa de Corzo y que tienen que llegar a la escuela antes de las nueve de la mañana, mostrando su compromiso con la educación de sus hijos y también con el regreso responsable respetando las medidas establecidas.

Adriana es la encargada de llevar a su hijo mayor a la escuela quien va en segundo grado, cómo son tres horas de clases presenciales se queda en las calles cercanas al plantel en compañía de su bebé para que antes de las doce del día ya esté en la puerta, esperando la salida de su hijo mayor, ella se ha organizado con su familia para cumplir con la educación de su hijo, hacer las tareas y respetar las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus.

Los padres de familia colaboran con las medidas sanitarias para disminuir riesgos de contagio del SARS-COV-2 / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Su esposo sale temprano, trabaja en una empresa, ella vuelve a casa junto a sus dos hijos a las 13:00 horas aproximadamente, la familia completa se encuentran hasta las cinco de la tarde, al día siguiente es la misma agenda, esto los hace sentirse orgullosos y considerarse un buen ejemplo, dispuestos a salir adelante, pregunta porque la preocupación y se le responde que los medios de comunicación también estamos pendientes de que todos hagamos la parte que nos toca para hacer frente a la pandemia.

Afirma que la prioridad es la educación de sus menores, por lo tanto, al trabajar su esposo ella se hace responsable de las tareas de la educación, aunque implique mayor esfuerzo, es decir, salir temprano, compartir varias horas a solas con sus hijos mientras su esposo trabaja, hasta ahora ella menciona que lo han hecho bien.

Otra mamá de la misma institución sostiene que la responsabilidad es de todos, primero de los padres, para llevar a los hijos a las escuelas, proteger su salud y su vida, "Los que no podemos fallar somos los papás, nuestra labor se complementa con el trabajo de los profesores en los planteles". Mientras que otros padres y madres no quisieron compartir sus experiencias sobre la responsabilidad de llevar a sus hijos a la escuela

La Escuela Primaria Francisco González Bocanegra cuenta con un Protocolo para el Regreso Seguro, Responsable y Ordenado Presencial avalado por el Comité de Padres de Familia, personal docente y con el reconocimiento de la Secretaría de Salud, con nueve principios básicos, primero se realizó una encuesta con los papás desde el 21 de octubre del 2021, el 53.2 por ciento manifestó estar de acuerdo con mandar sus hijos a la escuela.

El 46.8 por ciento está agrupado entre los padres que no contestaron y los que expresaron que no estaban de acuerdo con enviar a sus hijos a la escuela, al ganar la mayoría se decidió realizar una asamblea para presentar la propuesta que va a regir el funcionamiento y la organización del plantel para que los niños corran el menor riesgo de contagio del SARS COV-2 (COVID 19)

Un letrero en la entrada de la escuela establece que los padres y madres o tutores deben cerciorarse que sus hijos se presenten a la escuela sin síntomas relacionados con el Covid-19, asegurarse que porten bien el cubrebocas y cuenten con gel antibacterial personal, respetar el orden de las filas para entregarlo y recogerlo y cuando lo hayan realizado retirarse de inmediato, además de respetar la sana distancia de 1.5 metros por persona.

Asimismo, el horario de entrada debe ser a 8:45 a las 9:00 de la mañana, posteriormente se cierra el portón y ya no podrán ingresar, a la vez, la salida del plantel es a las 12:00 horas por un segundo portón y los papás deben presentarse con minutos de anticipación, no se deberá poner en peligro a los educandos, deberá evitarse las aglomeraciones en los portones y mantenerse pendiente de cualquier llamado telefónico que realice el personal de la escuela.

En los baños se encuentra se encuentra el material para el aseo y las técnicas para el correcto lavado, cada que los alumnos van a las áreas de arte, física o de lectura primero pasan a realizarse el lavado de manos para que luego puedan regresar a sus aulas, así como hay un filtro escolar, también hay un filtro de aulas, tres funcionan al mismo tiempo, el primero el familiar, el segundo es en la escuela y el tercero es en el salón.

Cuando algún niño o niña logró cruzar el filtro escolar de ingreso y presenta síntoma de alguna enfermedad, inmediatamente se traslada a una zona de aislamiento junto a la dirección de la escuela y se manda a llamar a los papás, para que no ser entregado con personas extrañas.

El director Osmar Ruiz Flores, cuanta que así como hay papás muy responsables, también hay papás que no contestan, no saben nada de ellos, tampoco leen los mensajes vía celular, no les interesa ni mandar a sus hijos a la escuela, ni reciben la tarea que se les manda a través de cuadernillos a distancia, el personal docente hace todo lo posible por localizarlos pero no es posible.

Afirma que algunos papás están utilizando el tema de la pandemia para no enviar sus hijos a las escuelas, "no estoy a favor que no se abran los planteles educativos cuando los centros comerciales, los cines, los bares, las iglesias, los estadios están abiertos, se me hace ilógico que haya restricciones en las escuelas, la mayoría de los papás ya no toman las medidas que al inicio de la enfermedad, porque seguimos en color verde del semáforo, porque ya nos vacunamos con los esquemas completos, muchos niños van a las tiendas, algunos sin cubrebocas".

"El rezago educativo lo vamos a vencer con la participación de todos, aquí tenemos niños que no cursaron el preescolar, cuesta mucho nivelarlos, el que no asiste a la escuela tiene que pagar el precio del rezago, el que si viene tiene que pagar el precio de algo bueno con los resultados académicos y el llamado es que se analice que el virus del SARS COV2 es endémico y tenemos que aprender a adaptarnos, a cuidarnos entre todos, el daño escolar es cuando no se asiste a los planteles" mencionó el director.