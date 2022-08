MOCRI se manifiesta para exigir justicia por el asesinato de ex-líder en 2017

La tarde de este viernes, más de 400 simpatizantes al movimiento campesino rural independiente (MOCRI) se manifestaron en la avenida central de la capital chiapaneca, exigiendo justicia por la muerte de uno de sus integrantes de nombre Pablo Andrés Jiménez. Automovilistas temieron por su seguridad ya que los integrantes llevaban consigo palos y machetes.

Fue en el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez que nuevamente los automovilistas fueron rehenes del intenso tráfico que se formó debido a una marcha para exigir justicia, los miembros del movimiento, con gritos y palos pedían justicia por su integrante que presuntamente fue asesinado en Ocozocoautla el pasado 12 de agosto pero del año 2017.

La trifulca que llevaba consigo palos y machetes llegaron hasta el palacio de gobierno en donde comenzaron nuevamente con los gritos de justicia tales como “si no hay solución, habrá revolución” y “Si no hay solución haremos un plantón” ya que hasta el momento el gobierno no ha esclarecido dicho caso y se mantiene archivado, por lo cual, los simpatizantes continúan molestos debido a que han pasado cinco años desde aquel hecho.









Las autoridades de tránsito acompañaron en todo momento a la trifulca para evitar que existiera un accidente vial, sin embargo, debido a la gran horda que se formó, más de un vehículo quedó atrapado en el intenso tráfico de esta manifestación, que aseguraron se seguirá haciendo año tras año hasta que exista justicia.