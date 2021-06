Morena acepta resultados, aunque señala irregularidades en candidaturas

A pesar de los resultados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en las elecciones del 6 de junio pasado, le siguen pesando las irregularidades en el proceso interno de selección de candidaturas, y los responsables directos son los dirigentes nacional y estatal, Mario Delgado y Ciro Sales, no llegó a la jornada electoral con sus propios candidatos, más bien fueron impuestos muchos desde el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sostuvo la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional, Olvita Palomeque Pineda.

Subrayó la legisladora local del distrito electoral local XVI con cabecera en Huixtla que tras el proceso interno en el que se impusieron candidaturas hubo mucha inconformidad y lamentablemente no se realizó la operación "cicatriz" para recuperar la unidad y sanar las molestias e inconformidades por el elevado número de candidatos y las falsas expectativas que se generó en muchos aspirantes.





Comentó que en Huixtla el candidato de Morena tenía todo para ganar, tenía nel respaldo de la dirigencia estatal y federal pero la sociedad decidió por una candidatura ciudadana peronquemlo postuló el Partido Verde Ecologista de México, creo que desde ahora es posible enderezar el camino con pleno respeto a la sociedad para el 2014 que está harta de los partidos políticos y de los mismos candidatos de siempre.

Tenemos que reconocer que Morena no tiene sus propios diputados aunque han construido una bancada a modo tanto para la Cámara de Diputados como para la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado que tomará posesión el 1 de octubre de este año, es obvio que con la alianza del PT, PVEM y Morena, para la federal y para las elecciones locales a la que sumaron Chiapas Unido y Mover a Chiapas, tenían que conseguir la mayor votación pero quedaron a deber en la limpieza desde los proceso internos.





Morena exigió un recuento de voto por voto, este miércoles se realiza el conteo en el IEPC de Huixtla. / Foto: Amílcar García | Diario del Sur





Palomeque Pineda reiteró que en estos dos procesos electorales federales es evidente la falta de operación política y el trabajo político para que hubieran más ayuntamientos ganados por Morena, pero creyeron que por registrarlos por esa fuerza política tenían que ganar, el ejemplo está en que el PVEM ganó más municipios que el Movimiento de Regeneración Nacional.

Muchos aspirantes a puestos de elección y partidos políticos no invirtieron en marketing político, siguieron a la vieja usanza, a los viejos zopilotes, su información no les funcionó, no usaron adecuadamente las redes sociales, ni contaron con el personal adecuado para ello, insistió la legisladora local.