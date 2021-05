Jesús Zambrano señala que Morena ha traicionado a los mexicanos

A unos días de concluir las campañas políticas el 2 de junio para las elecciones locales del 6 de junio, iniciadas el 4 de mayo, existe en Chiapas una importante participación y el interés de la sociedad por participar en la toma de decisiones, lo que reconocemos y valoramos, afirmó El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva.

Compartió que ha ido creciendo el ánimo de la sociedad por participar en la jornada electoral, al igual que en el país en los demás estados dónde se eligen 15 gubernaturas, 300 diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, así como diputaciones locales y ayuntamientos.

Que la GN sea garante de los derechos de los mexicanos para que el 6 de junio tengamos elecciones en paz

Dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha traicionado la voluntad de los mexicanos y sin duda hay un sentimiento del pueblo que se hará de manifiesto en las elecciones venideras, que serán concurrentes en el caso de Chiapas las federales con las locales.

Hizo un llamado enérgico desde Tuxtla Gutiérrez al presidente López Obrador que deje de usar el poder para hacer daño a los adversarios, si quieren ganarnos que lo hagan por las buenas, por las malas no nos vamos a dejar, no nos van a echar para atrás, y que la Guardia Nacional actúe con la responsabilidad institucional de respeto a las leyes en el resguardo de la documentación electoral.

Zambrano Grijalva dijo en conferencia de prensa que hay insatisfacción del pueblo por los más de dos años del gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), han seguido en la "borrachera" de julio del 2018 y ahora el pueblo está deseoso de tomar decisiones responsables en la competencia política electoral.

Local Llegan hoy boletas electorales para comicios del 6 de junio en Chiapas

Lamentablemente hay persecución de algunos personajes en el país y en el caso de Tuxtla Gutiérrez, Morena y su candidato a la presidencia municipal, Carlos Orsoé Morales Vázquez, han optado por la persecución a los seis sindicatos al servicio de la presidencia municipal, DIF municipal y Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, lo que no se vale, ello con la intención de comprar votantes a su favor para ser competitivos en la próxima jornada electoral, "a quien es vamos a defender legal y jurídicamente".

Hay quienes no están dispuestos a seguir por la senda del deterioro social, nos estamos jugando la vida del país, el voto del 6 de julio tiene que ser por derechos, libertades y bienestar de las familias, ojalá y nadie se abstenga de ejercer su derecho al voto, el arma más potente es el masivo, insistió Zambrano Grijalva.

"Que los gobernadores y la Fiscalía General de la República garanticen la seguridad para el proceso electoral, para los candidatos y candidatas, para que los electores acudan a las urnas a ejercer su derecho al voto", exigió en la capital de Chiapas.

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, José Antonio Vázquez Hernández, dijo que la aspiración de la alianza "Va por Chiapas" es concluir bien el proyecto político en la jornada electoral del 6 de junio.

Mientras tanto, el candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, expuso que por el bien de la capital no debe haber acuerdos "en lo oscurito", lo que se necesita es no más simulación y no hay tiempo que perder para garantizar la seguridad.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Para más elecciones locales del 6 de junio se utilizará 8 millones 271 mil 065 boletas electorales para elegir 40 diputaciones locales, 24 por el principio de mayoría relativa, 16 diputaciones por el principio de representación proporcional, 123 presidencias municipales, 123 sindicaturas propietarias, 123 sindicaturas suplentes, 541 regidores de mayoría relativa, 325 regidores de representación proporcional, 379 regidores suplentes y con un listado nominal de 3 millones 780 mil 216 electores y 14 partidos políticos, para el ejercicio del voto se instalarán 6 mil 652 casillas.

Los municipios considerados como focos rojos para las elecciones del 6 de junio son Oxchuc, dónde por usos y costumbres elegirán por segunda vez consecutiva su ayuntamiento, y dónde podrían dejar de instalarse 70 casillas para la elección de diputados local y federal, así como en Tila, dónde por conflicto agrario podrían no instalarse 2 casillas y Honduras de la Sierra, dónde existen complicaciones para instalar 7 casillas.

Además de ello, partidos políticos consideran de alto riesgo los municipios de Bejucal de Ocampo, Catazajá, Tapilula, Chicoasén, El Porvenir, Montecristo de Guerrero, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar y Solosuchiapa, dónde por violencia se anularon las elecciones de ayuntamiento en el 2018 y se realizaron elecciones extraordinarias.