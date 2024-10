¡Encuentros paranormales en San José Terán! Mototaxistas relatan encuentros en sus recorridos nocturnos

San José Terán se ha caracterizado por ser uno de los ejidos que aún se encuentran en Tuxtla Gutiérrez, mototaxistas de la zona nos cuentan su testimonio durante recorridos nocturnos en caminos de terracería y silenciosos, uno de los choferes más antigüos, realto alguna de las historias con las que ha vivido en carne propia.

Puedes leer también: El Sombrerón, la sombra que “se gana el alma” de los viajantes

Francisco Hernández Madrid, uno de los mototaxistas que a diario circula por esa calle que te conduce a Montecristo y conecta con el mencionado ejido comentó en entrevista que se ha topado con seres de otro mundo conocidos como el sombreron, la llorona, o el zipe, pues cerca de la 1:00 a 2:00 de la madrugada se oyen los lamentos o relinchidos del caballo.

"Siempre han visto que sale un caballo negro, con un jinete, el caballo a la hora de soplar se siente a azufre y los ojos del caballo son como llamas con lumbre, los cascos del caballo son como plata y a la hora que pegan en la tierra salen chispas y también dicen que sale un niño como duende pero no lo he visto", explicó.

Hernández Madrid recordó un video que círculo en redes sociales, donde "la llorona" fue capturada por un joven en las inmediaciones de ese lugar, el mototaxistas comentó que tiempo después el joven perdió la vida inexplicablemente, por lo que coincidieron que ese mal se lo ganó.

Encuentros paranormales / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

"Este camino tiene historia, no es mito es verdad, yo lo he vivido, yo ya escuche el llanto de la llorona", abundó. Fue en una de las ocasiones, cuando durmiendo lo despertó su esposa para que escuchara los lamentos, pero el lo paso por desapercibido, cuando nuevamente salió al baño, fue que presto atención y era real lo que escuchaba lo que le provocó un escalofrío y se metió rápido a su casa.

Estos relatos no solo lo cuentan mototaxistas, si no también personas que viven cerca de ese camino donde en varias ocasiones se han topado con el caballo, así como con el duende y la llorona, recalcando que no son mitos ni leyendas si no una realidad que viven los habitantes.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️