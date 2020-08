Movilidad de pasajeros en el transporte es solo de un 25 por ciento: Bustamante

A 170 días de la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19) en Chiapas la movilidad de usuarios en el transporte “es delgada”, no superamos el 25 por ciento, por ello, hace dos semanas pedimos autorización a la secretaría de Movilidad y Transportes aumentar de 8 a 13 pasajeros por colectivo, procurando la separación entre usuarios para poder apuntalar la economía que está bastante comprimida, dijo Mario Bustamante Grajales.

El presidente de la Alianza del Autotransporte de Chiapas, afirmó que apenas han llegado a una cuarta parte del servicio en relación con el número de usuarios que se tenían antes del 25 de febrero cuando inició la pandemia del coronavirus que hasta el martes anterior había alcanzado un registro acumulado de 5 mil 892 casos con 498 defunciones.

Comentó en entrevista que muchas rutas del transporte público no se están moviendo, la gente sigue con temores al contagio del Covid 19, se están quedando en casa y solo quienes realizan actividades esenciales están saliendo de sus hogares.

Económicamente estamos a una cuarta parte de los ingresos que se tenían antes de la pandemia, estamos al 50 por ciento de salario para mantener los ingresos, con los conductores también nos hemos tenido que ajustar para no perder el trabajo y permitirles ingresos para sus familias, el escenario no ha sido fácil, pero no hay otra alternativa.









Municipios Organización pide a choferes cumplir con medidas sanitarias contra Covid-19









Hay muchas unidades del transporte público que no están laborando, algunas seguramente ya no volverán a trabajar nunca más porque han quebrado, lo que tenemos que comprender es la importancia de seguir con las medidas sanitarias, ahí no debemos fallar, ni los empresarios, usuarios, secretarías de Salud y de Movilidad y Transporte, acotó.

Dio a conocer que han solicitado al secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, una mesa de trabajo con el secretario de Economía y del Trabajo, Aarón Yamil Melgar Bravo, para plantear la reconversión de algunas rutas con unidades más grandes con mayor seguridad, aumentar la capacidad de movilidad y a la vez, ayudar en el aislamiento de los pasajeros.

No hay cifras en el sector de las pérdidas, pero son elevadas, lo cierto es que muchos se van a quedar en el camino, primero la vida, el sector transporte es estratégico para disminuir la cadena de contagio y asumimos esa responsabilidad, puntualizó.