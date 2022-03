Mujeres piden alto a la violencia en el Día Internacional de la Mujer

Este martes 8 de marzo un gran grupo de mujeres se concentró frente a la Universidad Autónoma de Chiapas, precisamente en el bulevar Belisario Domínguez en donde comenzaron una marcha en la que exigían mayor seguridad para ellas. Entre la multitud, varias cargaban pancartas con las leyendas "nos queremos vivas". Entre otras cartulinas se podían leer más exigencias como el esclarecimiento de los feminicidios, así como todo tipo de agresión en contra de mujeres, también pedían un alto a la violencia, además de reclamos al sistema de procuración y administración de justicia por falta de resultados en las investigaciones por todo tipo de agresiones en contra de las mujeres.





Mujeres marchan en el Día Internacional de la Mujer en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Durante la marcha había una patrulla de la Policía de Tránsito de Tuxtla Gutiérrez que se mantenía a la expectativa, precisamente en el bulevar frente a la concentración de las mujeres, esta tendría participación en el recorrido desde esa institución de educación superior hasta la plaza central de la capital para dirigir el tránsito vehicular dónde habría de pasar el contingente de las jóvenes.

Entra las mujeres asistentes se notaba que algunas portaban paliacates color verde, también de color morado, se sumaron académicas, mujeres pertenecientes a los colectivos 50 + 1 y a la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE), comunicadoras, etc, pero la mayoría de las mujeres participantes son estudiantes.





"Jueces y fiscales también son criminales", "ni una más", exigían las mujeres. La mayoría con pancartas condenando la violencia y exigiendo justicia. "Ni una más, ni una más, ni una asesinada más". "Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente". "No que no, si que sí, ya volvimos a salir". Somos malas y podemos ser peores, eran algunos cantos que coreaban.





Un grupo mujeres llegó con marro en mano y rompieron cristales de algunas empresas, de esto se deslindaron el resto de compañeras que incluso les gritaban que se controlaran pero arremetían con gran coraje contra cristales, contra paredes, e hicieron pintas. Algunos negocios ofrecieron botellas de agua a las manifestantes durante la caminata.